VIDEO: Hokejových fanúšikov má prilákať špeciálne pivo aj živé sochy

Fanúšikovia aj návštevníci Košíc si budú môcť vychutnať špeciálne vyrobené pivo zo súkromného rožňavského pivovaru s názvom Lapačka a lákadlom budú aj živé sochy, ktoré budú oblečené v dresoch všetkých ôsmich tímov, ktoré budú súperiť v Steel Aréne a fanúšikovia sa s nimi budú môcť odfotografovať.

„Pripravili sme aj zábavný anglicko-východniarsky slovník. Pre návštevníkov z krajín, ktorých tímy budú hrať v Košiciach, sme pripravili aj jednodňové výlety po Košickom kraji. Pod názvom Get inspired by Košice Region sú pre hostí nachystané štyri zážitkové výlety – na Spišský hrad, do pivovaru Kaltenecker, do Tokaja a Thermalu Šírava. Taktiež je pripravený aj zaujímavý výlet s názvom Plnou parou za svetovým dedičstvom do najstaršej ľadovej arény v regióne. Nostalgický vlak potiahne smerom k Dobšinskej ľadovej jaskyni pravý parný rušeň Ventilovka z roku 1926,“ informovala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Pozeranie hokeja v Kráľovskej hokejovej lóži bude môcť niekoľko šťastlivcov, ktorí ho môžu vyhrať. Jeden zápas budú môcť sledovať v objatí múrov stredovekého Spišského hradu, ktorý je pýchou celého Slovenska, alebo vo vinohradníckej oblasti Tokaj v prostredí vínnej pivnice z 13. storočia.

Živá socha hokejistu. Autor: Robo Hakl, Pravda

Živé sochy, ktoré budú oblečené v dresoch všetkých ôsmich tímov, ktoré budú súperiť v Steel Aréne. Autor: Pravda, Robo Hakl

Fanúšikovia si môžu kúpiť na pamiatku hokejových majstrovstiev na Slovensku aj skutočný puk so špeciálnym hokejovým motívom Košického kraja.

Slovenské technické múzeum zasa pripravilo v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým múzeom (SOŠV) a Slovenským zväzom ľadového hokeja výstavu s názvom 90 rokov slovenského hokeja. Na deviatich pop-up stenách pripomenie „deväť“ míľnikov, ktoré sprevádzali formovanie a rozvoj ľadového hokeja na Slovensku.

„Nebudú chýbať olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta, významné trofeje z domácich i medzinárodných súťaží, športový výstroj a športová výzbroj osobností ľadového hokeja od najstarších čias po súčasnosť,“ uviedla Zdenka Letenayová, riaditeľka SOŠV.