VIDEO: Bosorka aj zbojníci sa spájajú s Jazvinskou jaskyňou

Pre verejnosť ju sprístupnili iba nedávno, ale už stihla prilákať stovky turistov. Možno ich tam priťahuje aj tajomno okolitej nádhernej prírody.

Jaskyňa neďaleko Debnárovho štálu sa nachádza v povestnom Tribečskom pohorí, spájanom s nevysvetliteľnými javmi. Niektorí hovoria, že sa tam pohybujú záhadné bytosti zo záhrobia. Rozprávajú sa príbehy z minulosti, keď ľudia blúdili po lese a okolitých lúkach celú noc, lebo ich hypnotizovalo akési svetielko. Museli za ním kráčať, na viac sa nepamätali. V hustej tme ich vodilo po divokej prírode až do svitania.

Starosta Malej Lehoty Dušan Pacalaj, ktorý nám robil sprievodcu, sa pri otázke o týchto záhadách zatváril tajomne. Odpovedal však, že on o ničom takom nevie. Do puklinovej jaskyne, ktorú časom vymyla rieka, sme vstúpili s baterkami. Od novembra do konca marca je tu zimovisko podkovára malého. Ide o chránený druh netopierov, ktoré nemajú viac ako päť centimetrov. Aby ich ľudia nevyrušovali, do voľne prístupnej jaskyne sa neodporúča vchádzať skôr ako 1. apríla, teda v období, keď tam už väčšina z nich nie je.

Jazvinská jaskyňa sa nachádza v tajomnom Tribeči. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Jeden úsek jaskyne dostal názov Bosorkin komín, jeho otvor vedie nevedno kam. „Traduje sa, že v ňom kedysi prebývala bosorka, ktorá chránila celú túto oblasť. Vraj keď počula dupot koní, vybehla von, zvieratá sa zľakli a o pár metrov ďalej spadli do rokliny. V deň, keď sa to stalo, počuť v tejto jaskyni dupot koní,“ predsa len pridal príbeh starosta.

Donedávna o Jazvinskej jaskyni, zdobenej puklinami a sintrovou výplňou, takmer nikto nevedel. Do povedomia turistov sa začala dostávať pred tromi rokmi, keď ju vyčistili od nánosov blata. Keďže vstup do jaskyne sa nachádza pod strmým svahom, obec vybudovala aj zhruba osemdesiat prírodných schodov, ktoré k nemu vedú. „Teraz nám sem počas víkendu príde aj dvesto návštevníkov,“ hovorí Pacalaj. Pripomína, že jaskyňu môžu obdivovať bez vstupného, no vždy na všetkých apeluje, aby boli opatrní a neničili ju. „Na jej stenách sa už objavili rôzne mená, no keby sa tam takto podpisovali všetci, asi by sme ju mali celú počmáranú,“ krúti hlavou.

Jaskyňa je dlhá 44 metrov, z toho posledných jedenásť človek musí prejsť prikrčený, alebo „po štyroch“. Predtým sa tam dalo dostať len plazením. V niektorých úsekoch sa človek ocitne 27 metrov pod zemou. Šírka jaskyne je momentálne niekde štyri, inde ani dva metre. Keď ju v minulosti jaskyniari prehlbovali – naposledy v roku 2004 – museli dávať veľký pozor, aby sa nedostali až do podzemného jazera s pitnou vodou. Nachádza sa totiž priamo pod jaskyňou. Dostať sa k nemu nedá, na vlastné oči ho nikto nevidel. Zdokumentované je na základe výpočtov, ktoré sa robili po tom, čo dochádzalo k sfarbeniu vody v potoku kúsok od jaskyne. Asi tristo metrov odtiaľto sa potok stráca v zemi. O ďalších dvesto metrov ďalej je záchytné miesto pre vyvierajúcu pitnú vodu, ktorou je zásobovaná celá obec.

V katastri Malej Lehoty sú aj ďalšie štyri jaskyne, no sprístupniť z nich plánujú už len jednu. „Tu neďaleko je Praženica, no keďže je ešte v tesnejšej blízkosti k spomínanému podzemnému jazeru, necháme ju na pokoji. O 150 metrov ďalej, vzdušnou čiarou, je ale ešte väčšia ako Jazvinská, Debnárova jaskyňa. Jej vstupná hala je dlhá 22, široká 18 a vysoká 14 metrov. Tiež by sme ju radi sprístupnili, no zatiaľ je to len v rovine plánovania,“ priblížil starosta. Dodal, že ďalšie dve jaskyne názov nemajú a sú príliš malé na to, aby ich otvorili pre verejnosť.

Jazvinskú jaskyňu v Tribečskom pohorí prvýkrát spomenul v roku 1893 známy botanik, etnograf a archeológ Andrej Kmeť. Písal o nej v recenzii k jednému z odborných historických článkov. Zmienky o nej sú tiež v miestnych povestiach. Jednu publikoval Jozef Hindický pod názvom Živánska veža. Príbeh hovorí o zbojníckej bande, ktorá v jaskynných priestoroch našla útočisko pred prenasledovateľmi.

Jaskyňu prekopávali už v rokoch 1973 až 1975 a 1988 až 1989. V súčasnosti patrí k najkrajším podzemným prírodným krásam Tribečského pohoria.