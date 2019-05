Lunterov syn je vicežupanom

Od banskobystrického župana Jána Luntera, ktorý predvlani v novembri v župných voľbách porazil extrémistu Mariana Kotlebu, čakali ľudia inú kultúru. Aj odstránenie rodinkárstva. O to rozčarovanejšie reagovali na sociálnych sieťach, keď krajskí poslanci minulý týždeň posunuli Lunterovho syna Ondreja do funkcie vicežupana.

Poslanci tvrdia, že je to v poriadku, mladý Lunter je podľa nich odborník. Pochybnosti však zostávajú. Aj preto, lebo bod o obsadení podpredsedníckeho postu zaradil do programu samotný župan na poslednú chvíľu – až v deň rokovania zastupiteľstva.

Už po zvolení nového predsedu kraja sa skloňovalo meno jeho syna Ondreja ako jedného z dvoch potenciálnych vicežupanov. Nakoniec z toho nič nebolo preto, lebo vtedy sa otvorila otázka rodinkárstva. Lunter mladší tak pôsobil ako otcov poradca bez nároku na finančnú odmenu. Pred pár dňami sa to zmenilo, keď ho zastupiteľstvo na výjazdovom zasadnutí v Jelšave schválilo za vicežupana. Za bolo 39 zastupiteľov, proti jeden a zdržal sa takisto jeden – Ondrej Lunter. Stalo sa tak po tom, čo sa tejto funkcie vzdal Stanislav Horník z poslaneckého klubu Nezávislí, SaS, OľaNO – NOVA, KDH, OKS, Most-Híd. Návrh župana Jána Luntera na voľbu námestníka sa v oficiálnych materiáloch do zastupiteľstva neobjavil, do programu ho zaradil až po otvorení rokovania.

Poslanci o tom vopred vedeli

Poslanec Daniel Gelien (nezaradený) však tvrdí, že nešlo o žiadnu tajnosť, všetci poslanci o tom vedeli vopred. „Pán Horník už dlhšie hovoril, že má dosť povinností ako primátor Hriňovej a tieto dve pozície nevedel zosúladiť. Keďže podľa koaličnej dohody prináležia funkcie vicežupanov dvom najsilnejším poslaneckým klubom, ten lunterovský si ako náhradu vybral mladého Ondra,“ uviedol Gelien, ktorý v tom problém nevidí. „Ja to rešpektujem a podľa toho som aj hlasoval. Zodpovednosť za to si ale musia prevziať oni,“ mieni poslanec. Keď sme sa ho opýtali, či podľa neho nejde o rodinkárstvo, použil príklad s Marianom Kotlebom. „Ten keď nepriamo zamestnal cez Banskobystrickú regionálnu správu ciest svoju ženu a brata na úrade na priamo, tak som povedal, že zákon neporušil. Osobne by som to ale nikdy neurobil. Ľudia to vnímajú veľmi kriticky, spoločnosť na to nie je nastavená,“ doplnil Gelien.

Prvý, kto pred viac ako rokom nomináciu Luntera mladšieho kritizoval, bol krajský poslanec Igor Kašper (nezaradený). Otvorene vtedy hovoril, že by išlo, ako v prípade Kotlebu, o rodinkárstvo. Teraz má iný názor. „Prešiel viac ako rok a situácia sa zásadne zmenila. Ondrej Lunter pôsobil na úrade bez príjmu a dokázal, že manažérske schopnosti má. Vie kraju pomôcť a posunúť ho dopredu,“ vysvetľoval Kašper. Podľa neho po odstúpení Horníka ide o dobré a praktické riešenie. „Bude tam človek, ktorý sa tomu môže venovať na sto percent,“ nazdáva sa Kašper.

Problém v dosadení Ondreja Luntera do funkcie podpredsedu kraja nevidí ani druhý vicežupan Roman Malatinec z klubu poslancov strán Smer, SNS a SMK. „Do pozície rodinkárstva by som to určite nestaval. Veď sme tu na to, aby sme sa vzájomne kontrolovali. Schvaľujeme rôzne projekty a v spolupráci s Lunterom mladším často riešime rozvojové zámery týkajúce sa župy. Treba povedať, že pre tento kraj pracuje, vieme sa dohodnúť a sú aj výsledky,“ povedal Malatinec.

Stanislav Horník naďalej zostáva krajským poslancom. Ročné pôsobenie v pozícii podpredsedu kraja vníma ako výnimočnú príležitosť a užitočnú skúsenosť. „V novembrových komunálnych voľbách som bol znovuzvolený za primátora Hriňovej. Kandidoval som s ambicióznym programom pre rozvoj mesta, ktorého naplneniu sa chcem venovať zo všetkých síl,“ zdôvodnil Horník rozhodnutie nepokračovať na poste vicežupana. „Okrem toho mi pôsobenie v tejto funkcii pod Poľanou vyčítali,“ dodal s úsmevom.

Župan Lunter: Syn bol riadne zvolený

Medzi bežnými ľuďmi Ondrej Lunter ako vicežupan vyvolal vlnu pohoršenia. Viacerí v internetových diskusiách poukazujú na to, že je to síce právne v poriadku, no má to ďaleko od morálky. Župu označujú za rodinnú firmu a krajským poslancom vyčítajú nulovú opozíciu.

Župan Ján Lunter argumentuje, že jeho syn bol riadne zvolený za poslanca zastupiteľstva voličmi v kraji. Je presvedčený, že mu to dáva mandát na túto prácu. „V žiadnom prípade to nie je možné porovnávať s pôsobením Mariana Kotlebu, ktorý zamestnával a na úradné pozície dosadzoval ľudí, ktorí neboli nijakým spôsobom ani zvolení. Často nespĺňali odborné podmienky a do funkcie ich vybrali len na základe vzťahu s vedením,“ reagoval predseda kraja.

Samotný Ondrej Lunter sa tiež odvoláva na mandát od voličov. Podľa neho je funkcia podpredsedu kraja volená zastupiteľstvom a jeho do nej navrhol najväčší poslanecký klub, ktorému doteraz predsedal. „Veľmi si túto dôveru vážim a spravím všetko preto, aby som ju nesklamal,“ uviedol nový vicežupan. „Budem natoľko transparentne na očiach, že ľudia môžu denne kontrolovať, či sa flákam a ide o rodinkárstvo, alebo či podávam výkon, ktorý k tejto pozícii patrí,“ doplnil.

Nový vicežupan Ondrej Lunter bude pracovať na plný úväzok a podľa návrhu svojho otca má nárok na plat vo výške 75 percent z platu župana, čo je zhruba 4 900 eur mesačne. Doteraz pôsobil ako krajský poslanec a zároveň poradca predsedu Jána Luntera, za čo nedostával mzdu. Mal oprávnenie konať vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, verejnoprávnym inštitúciám, právnickým osobám s majetkovou účasťou župy, podnikateľom, neziskovým organizáciám či nadáciám.