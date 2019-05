Obyvatelia Ružinova spísali petíciu proti výstavbe štvorprúdovky na Košickej

Nová cesta by mala byť súčasťou výstavby rezidenčno-administratívneho komplexu Zwirn v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Spoločnosť YIT Slovakia, ktorá je developerom projektu Zwirn v hodnote 200 miliónov eur, chce začať stavať na jeseň 2019. Obyvatelia okolitých ulíc, ale nesúhlasia s rozšírením cesty na štvorprúdovú, keďže môže dôjsť k zrušeniu všetkých parkovacích miest, frekventovaného cyklistického pruhu, ako aj stredového pásu zelene.

Obyvatelia vyjadrili svoje obavy, že po rozšírení cesty na štyri jazdné pruhy odstránia 100 parkovacích miest na Košickej ulici, pričom návrh developera ráta s vytvorením 24 parkovacích miest, čo považujú občania v tejto lokalite za nepostačujúce. Ďalej dodávajú, že vybudovanie by navyše poškodilo koreňový systém stromov a museli by tu aj vyrúbať stromy. Predovšetkým by však výstavba viedla k zvýšeniu počtu áut na Košickej ulici, k zvýšeniu hluku i množstvu výfukových plynov, a tým pádom zhoršeniu kvality života obyvateľov v danej lokalite.

„Uvedomujeme si, že navrhovaný počet nových legálnych parkovacích miest sa obyvateľom, ktorí sú pozdĺž Košickej ulice zvyknutí parkovať, zdá primalý. Projekt Zwirn pozostáva z troch etáp – každá z nich bude mať podzemnú garáž s rezervou aj pre vozidlá obyvateľov z okolia. Celkovo tak vybudujeme viac ako 1 700 parkovacích miest, zároveň pre administratívnu budovu Pradiareň 1900 bude vybudovaná podzemná garáž s kapacitou 268 parkovacích miest. Časť z nich bude slúžiť ako verejné parkovanie,“ uviedla pre agentúru SITA spoločnosť YIT Slovakia.

Developer dodáva, že parkovacie miesta vzniknú v rámci zelenej aleje a navrhli ich s odborníkmi tak, aby zabránili výrubu stromov, neporušili ich koreňový systém a zachovali čo najväčšiu časť zelene.

Pôvodnú cyklotrasu plánujú nahradiť novou, ktorá má byť od cesty oddelená zeleným pásom. V celom území chcú postaviť viac ako 620 metrov obojsmerných cyklotrás s napojením na okolitú cyklistickú infraštruktúru.

V novej štvrti Zwirn celkovo postavia viac ako 900 bytov v nízkopodlažnej blokovej výstavbe a približne 1 700 parkovacích miest v podzemnej garáži a na povrchu.