VIDEO: Videli ste Ladislava zo Sásovej? Jeho matka je zúfalá: Umiera mi duša

VIDEO: Po Ladislavovi pátrali v Sásovej stovky ľudí. Odkaz zúfalej matky

Ladislav odišiel z domu na Zelený štvrtok o siedmej večer. Vtedy ho matka Zlatica videla naposledy. Utrápená žena odvtedy celé noci poriadne nespala, nedokáže ani jesť. Roztrasená a so slzami v očiach hovorí, že na syna sa už pýtala všetkých jeho kamarátov, príbuzných a známych. Oznam o jeho nezvestnosti dali aj na sociálne siete, no nikto o ňom nič nevie. „Neverím, že by si siahol na život. Stále mám pocit, akoby mu niekto ublížil alebo ho niekde drží,“ hovorí pani Zlatica zakrývajúc si tvár.

V osudný večer vraj Ladislav prišiel aj s jej exmanželom, teda jeho otcom, aby jej na toalete namontovali držadlo. Tvrdí, že bol veselý a šťastný, lebo v ten deň sa vrátila z nemocnice, kde jej operovali bedrový kĺb. „Potom však nechtiac vydrapol nadstavec a ja som na neho nakričala, že mi to pokazil,“ povzdychla si nešťastne. Podľa nej však nešlo o žiadnu búrlivú hádku. „Keď odišiel, krátko nato som mu písala správu, aby sa hneď vrátil domov, veď sa nič také nestalo. On však už nereagoval,“ povedala krútiac hlavou.

Čudné je, že päť dní po Ladislavovom zmiznutí našla pani Zlatica v poštovej schránke jeho osobné veci. „Niekto tam vhodil jeho doklady, peňaženku, kľúče aj telefón. Netuším, kto to tam mohol dať,“ podotkla. „Je to môj jediný syn, veľmi ho ľúbim. Neviem si bez neho predstaviť život, strašne sa bojím. Ak je živý, nech sa vráti za každých okolností. Umiera mi duša, trápi sa aj jeho otec,“ dodala plačúc.

Keďže doteraz sa Ladislav nenašiel, najbližší príbuzní, priatelia a ďalší nezištní ľudia zorganizovali vo štvrtok 2. mája veľkú pátraciu akciu. Viedli ju profesionáli z banskobystrickej záchrannej zdravotnej asistenčnej služby ASTEC na čele s Petrom Jóbom. „Máme vytýčené lokality a kopce v okolí Sásovej, ktoré prehľadáme na zhruba 18-kilometrovej ploche. Riadime sa indíciami od kamarátov nezvestného, nejaké informácie čerpáme tiež zo sociálnych sietí. Všetko preverujeme, ale presné miesto, kde by sa osoba mohla vybrať, nepoznáme,“ povedal Jób.

Ladislav Zlevský zo Sásovej. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Najsilnejšou indíciou sú podľa neho Ladislavove veci, ktoré sa našli v schránke. Z toho dedukujú, že určite nemohol ďaleko odcestovať. „Skôr sa pridržiavame toho, že sa mu mohlo niečo stať alebo si, nebodaj, siahol na život. V každom prípade dúfame, že ho nájdeme,“ podotkol. Naposledy vraj Ladislava videl kamarát, s ktorým mal popíjať u neho v byte a odtiaľ odísť za ďalšími známymi. Kamarát vypovedal, že vôbec nevie, o koho išlo.

Do pátrania sa okrem záchranárov a dobrovoľníkov so štvorkolkami, dronmi a termovíziou zapojili tiež policajní kynológovia. Celkovo sa tam nazbieralo vyše sto ľudí, ktorých rozdelili do šiestich skupín. „Treba sa pozerať na kanále, stromy, zákutia, kríky. Zamerať sa na všetko tak, ako keby ste hrali schovávačku,“ dával Jób inštrukcie dobrovoľníkom.

Medzi nimi bol aj Ladislavov kamarát Jozef. „Poznáme sa dlhé roky, vlastne od detstva. Nikdy predtým sa nestratil. Vraj sa pohádal s mamou, ale viem, že napäté to mal aj v práci, kde je záhradníkom. To viete, všade sú nejaké tlaky,“ povedal. Nezvestný muž chýba aj jeho susedovi Matejovi Brezinovi. „Bývam len o tri vchody ďalej ako on. Je to zábavný, komunikatívny a priateľský človek. Chcel by som ho nájsť,“ hovorí úprimne. Je presvedčený, že Ladislavovi niekto ublížil alebo sa mu stalo niečo nepredvídateľné. „Samovražda ho nikdy nebrala. Spravil už veľa hlúpostí, s mamou sa pohádal miliónkrát, ale toto určite nie,“ myslí si.

Pátracia akcia trvala do štvrtej poobede, no bez úspechu. Ďalšiu podľa Jóba neplánujú. „Máme strašne veľa informácií, kde sa pán mohol pohybovať. Od Ružomberka cez Lučenec až po Bystricu. Tam, kde väčšinou robil, chodieval na týždňovky, zabával sa a stretával s priateľmi,“ vysvetlil záchranár.

V súvislosti s Ladislavom sa so žiadosťou o pomoc obracia na ľudí aj polícia. Nezvestný muž je vysoký 175 centimetrov, má plnoštíhlu postavu, modré oči, špinavé blond vlasy, hlavu stále oholenú. Na sebe mal v deň zmiznutia dvojdielne montérky bez trakov, tenisky bielej farby s bielym označením Adidas. Zvláštnym znamením je u neho tetovanie v tvare listu na pravom ramene. „Akékoľvek informácie o ňom môžu ľudia nahlásiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru či známom čísle 158,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.