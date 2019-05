VIDEO: Druhý škandál v nitrianskej nemocnici. Koleno trafili, implantát nie?

Nitrianskou nemocnicou otriasa druhý škandál. Jednému pacientovi operovali nesprávne koleno a druhému zase dali nesprávny implantát. Dôchodca Karol Cigáň pre TV Pravda povedal, že lekári mu počas operácie do ľavého kolena vložili pravý implantát.

Tentoraz síce lekári v nitrianskej nemocnici operovali správne koleno, ale pre zlý implantát musel ísť pacient pod nôž aj tak ešte raz a noha sa mu oveľa horšie hojí. Karol Cigáň sa médiám ozval deň po tom, čo sa prevalilo, že v nitrianskej nemocnici operovali inému penzistovi Františkovi namiesto chorého zdravé koleno. Chybu v podobe operovania zlej nohy priznala už aj samotná nemocnica, ktorá sa k zdravotným problémom ďalšieho pacienta Karola Cigáňa konkrétnejšie nevyjadrila, keďže ten nepodal sťažnosť.

VIDEO: Pozrite si ako vloženie zlého implantátu skomplikovalo život Karola Cigáňa. Ten sa vo videu vyjadril aj k tomu či sa mu lekár a nitrianska nemocnica ospravedlnili za to, že absolvoval dve operácie toho istého kolena, namiesto jednej. Išiel by pacient opäť pod nôž? Pozrite si ako vyzerá teraz jeho koleno a čo na to celé hovorí.