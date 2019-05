Poslanci košickej župy sa vyše roka tajili pred voličmi

Najviac možností, ako kontaktovať župných poslancov, majú obyvatelia Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja. Zástupcovia majú zverejnené telefonické kontakty, e-mailovú adresu a dokonca aj adresu.

Vo zvyšných piatich samosprávach volení zástupcovia zverejnili telefonicky kontakt a e-mail. Iba pri niektorých je oznam, že si neželali zverejniť svoj e-mail či číslo mobilného telefónu alebo oboch údajov.

Vo všetkých krajoch je pri každom mene zverejnený obvod, za ktorý sa do kresla poslanca dostali, v piatich prípadoch je zverejnené aj to, či kandidovali ako nezávislí alebo za politickú stranu či koalíciu.

Ľudia žiadajú o pomoc pri riešení praktických problémov

Trenčiansky poslanec Juraj Smatana sa neobával, že zverejnením čísla na mobilný telefón stratí súkromie. „Nedá sa to brať ako obťažovanie. Pripravený musí byť človek aj na kritiku, čo sa mi však zatiaľ nestalo. Volajú mi ľudia s podnetmi, či by som im nevedel pomôcť pri riešení nejakého problému,“ konštatoval Smatana, ktorého takto ľudia kontaktujú v priemere štyrikrát mesačne.

Podobný počet uviedol aj prešovský samosprávny poslanec Pavel Hagyari, no pripustil, že niekedy je to aj viac. „Zverejnenie považujem za morálnu povinnosť poslanca. Ľudia sa však viac ozývajú prostredníctvom e-mailu a aktívny som aj na sociálnej sieti, kde komunikujem s mladšími ľuďmi,“ uviedol Hagyari.

Poslanec Bratislavského samosprávneho kraja Marián Greksa priznal, že nie vždy je príjemné mať zverejnený e-mail. „Občas mi volajú ľudia, ktorí len chcú zistiť, či to naozaj funguje. Zverejnenia čísla na mobilný telefón som sa neobával, stále ho mám ,pri uchu' a som k dispozícii ľuďom, ktorí však radšej preferujú e-mail. Podarilo sa mi prostredníctvom niektorých podnetov riešiť problémy, ktoré ľudí trápili,“ zhodnotil Greksa.

Údaje poskytli, ale nie všetci

Poslancov košickej župy Miloša Ihnáta a Milana Potockého zarazila informácia, že na stránke chýbali kontakty. Keďže pôsobia aj ako mestskí poslanci, prvý v Košiciach a druhý v Michalovciach, tak tam majú na seba zverejnené tieto údaje a komunikujú s voličmi. Nevideli preto dôvod, prečo by to nemalo byť aj na webovej stránke župy.

„Pokladám to elementárnu vec, aby ľudia nemuseli náročne hľadať kontakty. Neviem, kde sa stala chyba, pretože som hneď na začiatku volebného obdobia dal na seba kontakty,“ poznamenal Potocký.

Slová poslanca Potockého, že na začiatku volebného obdobia si župa vyžiadala od zvolených poslancov informácie týkajúce sa ich osobných údajov, potvrdila hovorkyňa kraja Anna Činčárová.

„Nakoľko v roku 2018, po voľbách do vyšších územných celkov, došlo k zmene zákona o ochrane osobných údajov, úrad opätovne požiadal poslancov o udelenie súhlasu na zriadenie a uvedenie služobného e-mailu, prípadne mobilného čísla na webovej stránke kraja. Nie všetci 57 poslanci však tento súhlas udelili. Preto tento údaj na webovej stránke kraja chýba,“ vysvetlila najprv Činčárová pre denník Pravda.

Doplnila, že v prípade, ak sa občan chce skontaktovať s niektorým z poslancov, je to možné cez organizačné oddelenie úradu, ktoré kontaktuje poslanca. „Tento systém je však dočasným riešením,“ dodala Činčárová.

O niekoľko dní sa po viac ako roku situácia zmenila a pri fotografiách poslancov s doterajšími informáciami pribudli aj kontakty. Podľa Činčárovej župa aktualizovala údaje všetkých poslancov. „Nakoľko udelili súhlas na zverejnenie svojich e-mailových adries, tieto informácie sú už na webovej stránke verejnosti sprístupnené,“ uviedla Činčárová.

Oslovení poslanci košickej župy túto zmenu privítali. „Obyvatelia kraja musia mať kontakt a jednoduchý prístup k svojim zástupcom, ktorých si zvolili,“ konštatoval Potocký. Podľa Ihnáta sa nemá nič utajovať. „Úrad je servis a služba pre obyvateľov,“ poznamenal Ihnát.

Poslanci si povinní informovať o svojej práci, stačí ich o to len požiadať

Odborník na samosprávu Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska si myslí, že poslanci by nemali zabúdať na to, že boli zvolení za volebný obvod, v ktorom by mali byť pre ľudí na dosah. Bez prístupu k e-mailu alebo telefónu je podľa neho sťažene vyhľadanie poslanca na komunikáciu, tlmočenie návrhu, požiadavky či postoja.

„S obyvateľmi je dôležitý bezprostredný kontakt a permanentná komunikácia. Bez toho sa nedá v politike zastupovať volebný obvod, tlmočiť oprávnené požiadavky obyvateľov ani presadzovať potreby regiónu,“ zhodnotil Kaliňák a doplnil: „Žijeme v dobe informačno-komunikačných technológií, kde komfortný prístup ku kontaktom umožňuje veľmi rýchlu komunikáciu. Každý poslanec by mal okrem iného vedieť, že v zmysle zákona o vyšších územných celkov je okrem iného jeho povinnosťou informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.“

Utajovanie svojich kontaktných údajov sa však v tomto prípade rozchádza so základnou povinnosťou.