Konečne! Košice už budú mať aj parkovacie automaty

Osadenie automatov avizoval primátor mesta Jaroslav Polaček ešte na aprílovom mestskom zastupiteľstve s tým, že by sa to malo stihnúť ešte do začiatku hokejových majstrovstiev sve­ta.

Pribudne 45 automatov

Dokopy podľa primátora malo na jednotlivých uliciach pribudnúť 45 automatov, pričom náklady na sprevádzkovanie odhadoval približne na 700 eur.

„Zahrnuté je v tom okrem revízie aj inštalácia, elektrické pripojenie aj drobné zemné práce,“ uviedol vtedy Polaček, ktorý takéto riešenie považuje za provizórne a dočasné.

Radnica neuvažovala o kúpe nových parkovacích automatov, ktorých cena sa pohybuje okolo 8-tisíc eur.

Referát styku s verejnosťou a médiami košického magistrátu denník Pravda informoval, že parkovacie automaty oficiálne budú sprevádzkované v pondelok 6. mája.

„Presná suma ešte nie je vyčíslená, ale predbežne by to mohlo byť menej ako 700 eur za zrepasovanie a opätovné sfunkčnenie jedného parkomatu,“ odpovedal referát na otázku, či sa primátorov odhad potvrdil. Dokopy osadenie všetkých parkovacích automatov bude teda radnicu stáť okolo 30-tisíc eur.

Prenájom mestu nevyšiel

Radnica uviedla, že si chcela parkomaty od súkromnej spoločnosti aj prenajať.

„Nebolo to však možné. Keďže mesto Košice začne prevádzkovať vlastné automaty, ide vyzvať spoločnosť EEI, aby odstránila svoje nefunkčné parkovacie automaty z územia mesta Košice,“ píše sa v odpovedi košického magistrátu. Ďalej z nej vyplýva, že rokovania so spoločnosťou stále prebiehajú.

Ešte pred časom Polaček uviedol, že na rokovaniach sa hľadajú riešenia na prebratie kompletnej parkovacej infraštruktúry vrátane parkovacích automatov a závorových parkovísk. „Ak EEI preukáže, že zhodnotila mestský majetok, vieme si predstaviť dohodu o finančnom vyrovnaní,“ poznamenal v minulosti primátor.

Spor dlhý sedem rokov

Parkovací spor nastal v roku 2012, keď mestskí poslanci schválili nájomnú zmluvu s EEI, odporovala však zneniu vtedajšieho cestného zákona. O rok neskôr prokurátor podal protest, že vyberanie parkovného súkromnou firmou odporuje platnej legislatíve.

Poslanci parlamentu koncom roka 2013 schválili novelu cestného zákona, ktorým sa legalizovalo pôsobenie EEI v meste. Neskôr sa parkovanie rozšírilo do desiatich lokalít, čo vyvolalo nevôľu Košičanov. So spoplatneným parkovaním súhlasili, boli však proti tomu, aby peniaze inkasovala súkromná firma.

V roku 2018 poslanci mestského zastupiteľstva novelizovali všeobecne záväzné nariadenie o platenom parkovaní a rozhodli, že výlučným prevádzkovateľom parkovacieho systému budú od 1. januára 2019 Košice.

Odvtedy časť peňazí získavalo mesto, ktorému motoristi platili prostredníctvom SMS alebo QR kódu v mobilnom telefóne, parkovacia spoločnosť EEI zase inkasovala peniaze, ak vodič hodil peniaze do parkovacieho automatu alebo sa rozhodol zaparkovať na miestach, kde sú rampové systémy. Spoločnosť EEI 15. marca napokon vypla a prekryla parkovacie automaty a odmontovala rampy na závorových parkoviskách.