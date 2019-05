Z Urbanovej veže v Košiciach padajú škridly

Chudobnú príbuznú pripomína Urbanova veža v centre Košíc na Hlavnej ulici. Snáď do konca roka získa novú tvár.

V tesnom susedstve Urbanovej veže stojí zrekonštruovaný Dóm svätej Alžbety a Kaplnka svätého Michala. Z bývalej zvonice katedrály však pri veternom počasí padajú škridly, ktoré ohrozujú okoloidúcich, a pamiatka je v žalostnom stave.

Na opravu pôjde 600-tisíc eur

Majiteľom je rímskokatolícka cirkev a spravuje ju nezisková organizácia Perly gotickej cesty, ktorej sa podarilo uspieť v cezhraničnom projekte s ukrajinským partnerom, Gréckokatolíckou eparchiou v Mukačeve.

„Získali sme dokopy 945-tisíc eur, pričom na rekonštrukciu Urbanovej veže je určených 600-tisíc. Zvyšok sú financie na obnovu katedrály v Užhorode,“ uviedla Mária Bartková, projektová manažérka organizácie. O získaní financií na projekt síce organizácia vie niekoľko mesiacov, ešte stále ich však nemá na účte a nemôže ani začať s rekonštrukciou.

„Zatiaľ je to vo fáze podpisovania zmlúv. Sme pripravení, keď prídu financie na účet, môžeme okamžite začať s verejným obstarávaním. Oprava by mala byť realizovaná ešte tento rok,“ doplnila Bartková, podľa ktorej však peniaze vystačia na opravu exteriéru, a aj to nie celého.

Aspoň zvonku bude veža pekná

„Rekonštruovať sa bude strecha veže a múry, okrem striešky nad arkádou a priestoru pod ňou. Na zvyšok opráv hľadáme ďalšie financie, podali sme aj žiadosti na ďalšie projekty, či už na Košický samosprávny kraj, čakáme aj na vyhlásenie ďalších výziev a peniaze sa snažíme získať aj od sponzorov. Chceme v prvom rade pamiatku opraviť kompletne aspoň zvonku,“ dodala Bartková, ktorú dotácia teší, pretože o financie na rekonštrukciu exteriéru sa už raz nezisková organizácia snažila s maďarskými partnermi, no neúspešne.

Na Urbanovej veži už bol v rokoch 2014 a 2015 realizovaný architektonicko-historický i reštaurátorský pamiatkový výskum. Za posledné roky sa podarilo opraviť iba vstupný portál z červeného mramoru s erbom Košíc a Božím okom za 30-tisíc eur, ktoré sa podarilo získať od banky.

Dnes opustená, kedysi plná figurín

Urbanova veža je zasvätená svätému Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Od roku 1977 v nej bola nainštalovaná expozícia umeleckého kovolejárstva Východosloven­ského múzea.

V rámci reštitúcie sa vrátila v roku 1994 cirkvi. Tá pamiatku prenajímala, a tak v nej bol bar aj múzeum voskových figurín. Na dva roky sa do nej vrátilo aj Východoslovenské múzeum, ktoré na jednom poschodí malo inštalovanú expozíciu kovolejárstva. Opustená je od roku 2015.