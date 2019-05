Festival letectva je pre počasie zrušený, vstupenky platia pre Sliač

Pre organizátorov zo Slovenskej leteckej agentúry, s.r.o., ako uviedol letový riaditeľ podujatia Ivan Chvojka, je prvoradá bezpečnosť najmä divákov, letcov i početného organizačného tímu. „Vzhľadom na zlé poveternostné podmienky sme sa rozhodli zrušiť dnešný letecký deň,“ uviedol.

Generálny riaditeľ podujatia Hubert Štoksa dodal, že vstupenky z Piešťan, ktoré majú diváci zakúpené na nedeľu 5. mája, budú môcť použiť ako plnohodnotný lístok na nedeľný program na medzinárodnom festivale SIAF 2019 na Sliači, ktorý bude v dňoch 3. a 4. augusta.

Letecký meteorológ Martin Housa sa k rozhodnutiu zrušiť letecký deň vyjadril, že na rozdiel od soboty je nedeľné počasie výrazne horšie. „Oblačnosť je veľmi nízka, viditeľnosť je zlá, nárazový vietor dosahuje rýchlosť až 15–20 m/s. Takýto vietor a turbulencia môže byť pre ľahšie lietadlá aj nebezpečný. Piloti by nemohli ani plnohodnotne predvádzať svoje letové ukážky.“

Všetky potrebné informácie je možné nájsť na webovej stránke www.festivalletectva.sk.

V sobotu sa spomínalo na Štefánika

Niekoľko tisíc divákov prišlo v sobotu na piešťanské letisko pri príležitosti otvorenia dvojdňového Festivalu letectva. Jeho úvodný deň bol venovaný pripomienke 100. výročia tragickej smrti vedca, diplomata, politika i letca Milana Rastislava Štefánika a bol súčasťou celonárodnej spomienky. O 13. hodine nad letiskom rovnako ako nad miestom centrálnych osláv na Bradle preletela letka lietadiel štátov, kde Štefánik pôsobil.

Festival letectva sa do Piešťan vrátil po niekoľkoročnej prestávke s novým organizátorom Slovenskou leteckou agentúrou, s. r. o. Generálny riaditeľ podujatia Hubert Štoksa pre TASR povedal, že s návštevnosťou, vzhľadom na nepriazeň počasia sú spokojní. Program sa uskutočnil podľa plánu, aj v súčinnosti s oslavami na Bradle. „Zopakujeme ho v pozmenených časoch aj v nedeľu,“ uviedol. Záver bude patriť tímu Baltic Bees z Lotyšska, predstavia sa The Flying Bulls Aerobatic Team z Česka, P-3 Flyers zo Švajčiarska, Očovskí Bačovia a ďalší.

Hlavným partnerom festivalu je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je majoritným vlastníkom letiska v Piešťanoch. Predsedu TTSK Jozefa Viskupiča, ktorý festival otvoril spolu s primátorom Piešťan Petrom Jančovičom, teší skutočnosť, že sa vo veľmi krátkom čase podarilo akciu pripraviť a spojiť ju s myšlienkou spomienky na 100. výročie Štefánikovej smrti. „Pre ďalšie ročníky máme veľa podnetov. Dnešok je ďalší z dôkazov, že záchrana letiska sa nám pomaly darí napĺňať,“ uviedol Viskupič.

Okrem letových ukážok mali návštevníci festivalu možnosť nahliadnuť na stanovištia napríklad Slovenského Červeného kríža, Finančnej správy, ktorá priniesla aj ukážky zachyteného nelegálneho tovaru, prezentovali sa Ozbrojené sily SR, mesto Piešťany i TTSK.

Podľa evidenčných čísiel vozidiel na parkoviskách prišli do Piešťan priaznivci lietania najmä zo západu Slovenska, ale výnimkou neboli autá aj zo vzdialenejších kútov. Takou bola napríklad rodina Juraja zo Zvolena, ktorá rada navštevuje podobné podujatia. „Chodieval som na letecké dni do Piešťan aj predtým, sme radi, že sa akcia podarila takto obnoviť,“ povedal Juraj, ktorý prišiel s dvoma synmi a dcérou. Pre deti pripravili organizátori veľkú hernú zónu aj so zaujímavým programom po oba dni festivalu. Malých návštevníkov veľmi lákali malé lietadielka, ktoré ponúkal stánok chránenej dielne. Plachtili nad hlavami návštevníkov a deti takto mohli robiť konkurenciu tým veľkým strojom, ktoré lietali a burácali na oblohe.