Nebudú platy, nebude mestská doprava počas šampionátu?

Ostré štrajky môžu naozaj narušiť priebeh majstrovstiev, fanúšikovia s platnými lístkami na zápasy by totiž mali cestovať mestskou dopravou zadarmo, aby sa tak odľahčila automobilová doprava v miestach šampionátu.

V Bratislave a Košiciach sa o ostrom štrajku môže rozhodnúť už v tento štvrtok, teda len deň pred začiatkom vrcholného športového podujatia.

Pred košickým dopravným podnikom sa v pondelok popoludní stretlo približne sto vodičov a zamestnancov dopravného podniku. Prišli podporiť predstaviteľov základnej odborovej organizácie, ktorí sa stretli s vedením dopravného podniku, aby rokovali o platoch.

Pre vodičov žiadajú 10-percentné zvýšenie miezd, doteraz im však podľa odborárov vedenie neponúklo nič. Manažment podniku poukazuje na zadlženosť podniku, pomôcť riešiť zlú finančnú situáciu muselo začiatkom roka mesto Košice.

Približne dvaapolhodinové stretnutie sa skončilo bez dohody. Preto sa odborári rozhodli, že vo štvrtok 9. mája chystajú výstražný štrajk a odstavia dopravu na dve hodiny. Ak sa ani potom s mestom nedohodnú, hovoria o vážnejších krokoch. Upozorňujú, že hoci je momentálne počet vodičov dostatočný, nemusí to platiť v budúcnosti, pretože mnohí sa rozhodujú o odchode na lepšie platené miesta.

Podľa košickej radnice je priemerný plat v dopravnom podniku za minulý rok 1 088 eur a v rámci miest, ktoré prevádzkujú MHD, bol druhý najvyšší po Bratislave. „Ak je takýto plat, tak sa to ráta aj s vedením. Osobne mám 750 eur mesačne, ak je lepší mesiac, tak 800 eur. Našťastie žijem sám, ak by som mal rodinu, bolo by to horšie,“ reagoval na stanovisko radnice protestujúci Maroš.

Vodič Ladislav Vaško pracuje v košickom dopravnom podniku od roku 1974, najprv v dielni, aktuálne ako vodič.

„Boli aj v minulosti problémy, ale vždy sa dalo dohodnúť. Rokovania sa začali už dávno, no za tú dobu sa na ničom nedohlo, Nemyslím si, že ide o vydieranie. Štrajk je reálny a požadujeme to, čo je naším právom,“ uviedol Vaško.

„Finančné ohodnotenie vodičov mestskej hromadnej dopravy je už teraz o 7,4 percenta vyššie ako priemer v národnom hospodárstve za rok 2018 dosahujúci 1 013 eur. Sme presvedčení, že nielen vodiči v dopravnom podniku si zaslúžia vyššie platy. Nemyslíme si, že forma, ktorú si zvolili, je správna,“ uviedla vo vyhlásení radnica.

Zamestnanci košického dopravného podniku sú v štrajkovej pohotovosti už dva mesiace, v Prešove od apríla a bratislavskí vodiči od začiatku mája.

Bratislavskí odborári žiadajú od zamestnávateľa tiež navýšenie miezd a uviedli, že ak sa do 9. mája nedohodnú na úprave platov, budú zvažovať vyhlásenie štrajku. Hoci požadujú zvýšiť v niektorých skupinách mzdové tarify minimálne o 1,20 eura za hodinu, zamestnávateľ navrhol 10 centov za odpracovanú hodinu.

V Prešove zástupcovia zamestnancov požadovali zvýšenie tarifných miezd o jedno euro za odpracovanú hodinu, pričom zamestnávateľ navrhoval pôvodne 0,10 eura za odpracovanú hodinu a neskôr ponuku zvýšil na 0,20 eura.