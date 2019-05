Unikátny trenčiansky lesopark zabíja nákaza

Výrazný výrub v lesoparku však spôsobil v Trenčíne paniku. Viacerí ľudia sa boja, že o les, ktorý je jedným z najobľúbenejších miest v meste, prídu. Zúfalé je aj vedenie mesta, pretože situácia je skutočne zlá. V celom lesoparku aktuálne prebieha sanitárna ťažba za účelom odstrániť choré stromy a to javory, jasene, borovice a smreky.

"Najhoršie je, že postihnutý je celý lesopark. Zóny, kde je borovica, postihli sipavky, potom sú tu zóny, kde je jaseň, tu nám odumierajú korene stromov. Na týchto stromoch na pohľad nič nevidieť, ale choroba napáda koreň, až strom spadne, dnes tiež spadol strom na chodník, ale našťastie tadiaľ nikto nešiel,“ povedal lesný hospodár lesoparku Brezina Ivan Jančička. Podľa neho sa na Brezine aktuálne nerobí žiadna iná ťažba, iba sanitárna.

Oproti vlaňajšiu, keď bolo sanitárne vyťažených okolo 350 kubíkov stromov, čo bolo približne 500 až 600 stromov, sa tento rok počet chorých stromov zvýšil niekoľkonásobne. "Tento rok bude ešte horší, pretože stromov je napadnutých ďaleko viac, už teraz je to do päťsto kubíkov,“ povedal Jančička. Choroba sa podľa neho na jaseňoch prejavuje tak, že sa olúpe kôra, následne strom napadne hmyz a škodcovia. Tento rok sa v lesoparku vyskytli aj podpňovky – ľudovo nazývané václavky, ktoré rozožierajú korene. Strom, čo inak nejaví žiadne nedostatky, tak zrazu spadne, pretože koreň ho neudrží v zemi, vysvetlil Jančička. Na tieto ochorenia však podľa neho neexistuje liek, jediným riešením je výrub. "Žiadne posypy, postreky a podobne, nič neúčinkuje,“ povedal Jančička.

Trenčín je obeťou klimatických zmien

Za všetko môže podľa vedenia mesta sucho, ktoré posledné roky sužuje Slovensko. Každým rokom tak stúpa počet tropických dní. "To, čo sa deje na Brezine je, že sa vyrubujú choré stromy, ktoré ohrozujú návštevníkov lesoparku. Sme obeťou, aj náš lesopark, klimatických zmien a umierajú nám stromy,“ povedal primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. Nejde tak podľa neho o hromadný výrub, ale o výrub stromov, ktoré by mohli ohrozovať ľudí v lesoparku Brezina.

"Laicky povedané, stromy napadá rakovina a stromy sa s ňou nedokážu vysporiadať. Ukazuje sa, že tá choroba je taká zradná, že navonok vôbec nevyzerá, že strom je chorý, on však spadne a až potom zistíme, že sa rozpadáva v rukách a tie stromy padajú ako domčeky z karát, lebo ich nemá čo držať v zemi,“ povedal primátor s tým, žeby sa nerád dožil toho, aby strom spadol na človeka.

Napadnuté stromy navyše prenášajú nákazu na ďalšie dreviny. Hovorí sa, že nakazených by mohlo byť až 25 percent všetkých stromov v lesoparku. Vedúci Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici Andrej Kunca vraví, že stromy je možné nechať v lese, ale potom hrozí, že ľuďom spadnú na hlavy. „Keď to vypília a odvezú, odvezú zdroj infekcie a môžu predpokladať, že to spomalia, zastavia,“ povedal. Za týždeň museli vypíliť približne 170 chorých stromov. Celkovo by však mali zrezať asi sedemsto stromov.

Lesopark vysadili umelo na pasienku

Aj občiansky aktivista Anton Beták, ktorý sa v minulosti ku krokom mesta staval veľmi kriticky, vraví, že tentoraz je výrub skutočne namieste. „Začali sa šíriť fámy, že lesopark ustupuje developerským záujmom a začína sa tu masívna ťažba. V tomto prípade je to naozaj úplne inak,“ povedal. Les je podľa neho napadnutý škodcami, hubou, je v zlom zdravotnom stave a dochádza tu k masívnemu úhynu stromov. "Nefungujú na to postreky, jediná možnosť je dostať choré stromy z lesa preč. Teda nejde o plošný výrub, ale o sanáciu chorých stromov,“ povedal Beták. Ohrození sú aj návštevníci lesoparku, lebo stromy, ktoré vyzerajú navonok zdravo, môžu spadnúť aj na chodníky a ľudí, dodal.

Nákaza je podľa aktivistu vo veľkom rozsahu. „Boli tu aj odborníci z lesoochranárskeho združenia zo Zvolena, ktorí posudzovali stav stromov a zhodnotili, že sú napadnuté jasene, borovice, dokonca aj buky,“ povedal. Takýchto stromov je tu veľa, ide o stovky. "Zatiaľ nevidíme, ako je to ďalej v hĺbke lesa, lebo ide o rozsiahle územie, kde bolo v minulosti vysadených viac ako dva milióny stromov,“ dodal Beták. Ľudia navyše upozorňujú na to, že chorobou by mali byť napadnuté aj javory v meste.

Lesopark začali umelo vysádzať pred približne sto až stodvadsiatimi rokmi, predtým tu boli iba lúky a pasienky. Samotná výsadba bola mimoriadne náročná, pretože stromy sa na tomto mieste nechceli ujať.

VIDEO: Trenčiansky lesopark Brezina, ktorý je na Slovensku unikátny, keďže je to les priamo v meste, zabíja zákerná nákaza. Pozrite si video TV Pravda z lesoparku.