Za zbabranú operáciu v Nitre padajú hlavy: hlavný operatér už nepracuje v nemocnici

Rapanovi, 75-ročnému dôchodcovi, v Nitre vymieňali kolenný kĺb. No na nesprávnej nohe. Po operácii zistil, že namiesto pravého mu zoperovali ľavé. Nemocnica svoju chybu ospravedlňovala konštatovaním, že aj ľavé koleno mal pacient poškodené.

Podľa hovorkyne Fakultnej nemocnice v Nitra Tatiany Timkovej prípad šetrila odborná komisia, v ktorej zasadol aj hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre ortopédiu.

"Rada riaditeľov prijala nasledovné opatrenia. V prípade prednostu Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre vypíše výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie do konca mája 2019.

V prípade primára Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie odvolanie z funkcie primára a následne vypísanie výberového konania na funkčné miesto primár Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie. V prípade hlavného operatéra skončenie pracovného pomeru a v prípade ostatného zdravotníckeho personálu participujúceho na operačnom výkone boli prijaté finančné a disciplinárne postihy," dodala.

Kalavská by sa na budúci týždeň mala stretnúť s vedením nemocnice a rozprávať sa chce aj o mimosúdnom odškodnení. „Je to jedna z alternatív, myslím, že by to bolo slušné a milé,“ konštatovala. Ministerka sa zároveň poškodenému pacientovi verejne ospravedlnila.

Argumentáciu nemocnice, že aj druhé koleno mal pacient poškodené, považuje Kalavská za neakceptovateľnú. O vyvodení personálnej zodpovednosti povedala, že keď niekto niečo urobí zle, mal by za to niesť následky.

Po informáciách o operácii nesprávneho kolena, vyplával na povrch aj ďalší prípad, keď sa operatér pomýlil. Do ľavého kolena 68-ročného Františka Cigáňa vložil implantát určený pre pravú nohu. Dôchodca preto musel operáciu absolvovať ešte raz.

"Takéto prípady by sa nemali stávať a je nám to úprimne ľúto. Prípad pozorne sledujeme a prostredníctvom nášho Úradu pre riadenie podriadených organizácii sa vedenia nemocnice pýtame na konkrétne kroky. Zástupcov nemocnice sme si zároveň zavolali na dôsledné vysvetlenie prípadu. Stretnutie sa uskutoční budúci týždeň, potvrdila pre Pravdu hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Dodala, že minulý týžden parlamentný výbor pre zdravotníctvo schválil novelu, ktorá sa venuje aj pravidlám bezpečnosti pacienta. „Zároveň je pripravená vyhláška ministerstva o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá upravuje obsahovo postupy, aby sa predchádzalo podobným nežiadúcim situáciám. Súbežne je v príprave materiál, novelizujúci indikátory kvality, ktorý obsahuje i indikátory mapujúce oblasť bezpečnosti pacienta,“ uviedla Eliášová.

Video TV Pravda: Pozrite si ako vloženie zlého implantátu skomplikovalo život Karola Cigáňa. Ten sa vo videu vyjadril aj k tomu či sa mu lekár a nitrianska nemocnica ospravedlnili za to, že absolvoval dve operácie toho istého kolena, namiesto jednej. Išiel by pacient opäť pod nôž? Pozrite si ako vyzerá teraz jeho koleno a čo na to celé hovorí.