Mestská doprava v Košiciach sa na dve hodiny zastavila

Vodiči električiek a autobusov košickej mestskej dopravy vo štvrtok nejazdili od 7.00 do 9.00.

Vodiči električiek a autobusov košickej mestskej dopravy vo štvrtok nejazdili od 7.00 do 9.00. Autor: Robo Hakl , Pravda

Vodiči košickej mestskej dopravy neustúpili a od 7.00 do 9.hodiny sa zastavili v celom meste električky a autobusy.

Mnohí cestujúci o tom nevedeli, a tak rýchlo objednávali taxi, aby sa dostali do práce. Jedinou výnimkou boli spoje, jazdiace do železiarní a školské spoje. Podľa odborárov sa do štrajku nezapojilo asi 20 vodičov z 210. Aké kroky podniknú v najbližšie dni zatiaľ nevedia, musia sa ešte poradiť.

Napätá situácia vládne v dopravnom podniku už od marca, keď odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Žiadajú desaťpercentné zvýšenie miezd, ku ktorému by malo dôjsť v dvoch fázach.

V pondelok na stretnutí s vedením podniku sa však dozvedeli, že súčasná finančná situácia je kritická a neumožňuje takéto zvýšenie miezd.