Štrajk MHD nie je zažehnaný ani počas šampionátu

Vodiči električiek a autobusov košickej mestskej dopravy vo štvrtok nejazdili od 7.00 do 9.00.

Košice si vyskúšali, aké to je, keď dve hodiny nejazdia električky a autobusy. Kým v bratislavskom dopravnom podniku hrozbu štrajku zažehnali, v Košiciach vodiči nevylučujú, že aj počas začínajúcich hokejových majstrovstiev si za volanty električiek a autobusov nesadnú. Podnik sa chystá požiadať súd, aby ďalší štrajk zakázal.

V Košiciach vo štvrtok od 7. do 9. hodiny nejazdilo približne 97 percent vozidiel, vypravené boli iba električky do železiarní a školské spoje. Iba malá časť vodičov autobusov sa do štrajku nezapojila.

Štrajkujúci vodiči trvajú na svojich požiadavkách, teda na zvýšení platov o 10 percent v tomto roku. Ako uviedol jeden z nich, aj keď kompetentní hovoria o priemernej mzde takmer 1 100 eur, mnohí sú radi, ak dostanú 750 eur. „Všetko závisí aj od služieb, či robí vodič cez sviatky, alebo má nočnú službu. Takže suma je aj nižšia. Jeden kolega z podniku okamžite odišiel, keď dostal prvú výplatu vo výške päťsto eur,“ uviedol nespokojný vodič električky.

Na štrajku zarobili taxikári, na objednané autá sa čakalo aj vyše hodiny. Veselo bolo aj študentom stredných škôl, na mnohých sa totiž vyučovanie začínalo až treťou hodinou. Za vodičmi zašiel košický primátor Jaroslav Polaček spolu s predsedom predstavenstva dopravného podniku Marcelom Čopom. Vysvetľovali, že mestský podnik je v zlej finančnej situácii, preto nemôže tak radikálne zdvihnúť platy.

„Tvrdíme, že podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní mali odborári informovať o štrajku tri dni pred jeho konaním. Preto si myslíme, že je to v rozpore so zákonom, dozvedeli sme sa o tom iba v utorok popoludní. Situáciu teraz prehodnotíme a podľa toho budeme konať ďalej. Myslím si, že je to nešťastné riešenie,“ zhodnotil situáciu Čop.

Odborári sa bránia tvrdeniam magistrátu, že ich štrajk je nezákonný. „Postupujeme podľa ústavy, nie podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní, ako tvrdí vedenie podniku,“ reagoval Ivan Horváth, predseda základnej odborovej organizácie vodičov mestskej hromadnej dopravy. Tesne po štrajku ešte nevedel povedať, či bude nasledovať aj ďalší, a to priamo počas majstrovstiev. Vedenie dopravného podniku už vo štvrtok popoludní informovalo, že v najbližších dňoch podá na súde návrh na neodkladné opatrenie, aby sa odborári zdržali konania, teda nemohli zorganizovať ďalší štrajk.

Odborári v Dopravnom podniku Bratislava sa s vedením dohodli a včera podpísali dodatok ku kolektívnej zmluve. Podnik sa dohodol s hlavným mestom na zvýšení miezd pre svojich zamestnancov s účinnosťou od 1. júla. Najväčšie zvýšenie mzdy sa bude týkať nedostatkových, kvalifikovaných robotníckych profesií (nárast viac ako 20 percent) a vodičov prostriedkov MHD (nárast takmer desať percent).

Odborári potvrdili, že podpisom dodatku sa končí štrajková pohotovosť, ktorá trvala od začiatku mája. Neskôr pritvrdili: ak by sa nedohodli so zamestnávateľom do štvrtka 9. mája, chceli zvážiť vyhlásenie štrajku.

