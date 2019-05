Dukát, živé sochy, vyššie ceny... Košice si chcú šampionát užiť

Do Košíc prichádzajú hokejoví fanúšikovia. Okrem oficiálnej fanzóny je pre milovníkov tohto športu pripravené aj Hokejové mestečko, kde sa budú nielen sledovať zápasy, ale aj súťažiť či zabávať sa na koncertoch.

Už vo štvrtok bolo v uliciach badať väčší pohyb. „Začalo sa to už v stredu, no hlavný nápor očakávame až od piatka, keď sa začínajú prvé zápasy,“ uviedol Peter Škripko, spolumajiteľ Hostinca, kde varia vlastné pivá, a na šampionát pripravili špeciálne. „Volá sa BodyCheck, je to americký štýl,“ prezradil Škripko.

Nevyjadril sa, či aj v tejto prevádzke budú počas majstrovstiev zvýšené ceny. Priemerne sa však v Košiciach zdvihnú približne o 25 až 30 percent. Niektoré bary a pohostinstvá na nárast cien upozornili, a časť sa rozhodla, že pravidelní zákazníci viac platiť nebudú. Zvýšenie cien vysvetľujú aj tým, že budú musieť prijať viac brigádnikov a budú mať aj iné zvýšené náklady.

Hotely v meste sú takmer vypredané, skôr si nájdu ubytovanie jednotlivci, väčší záujem o ubytovanie zaregistrovali aj zariadenia mimo Košíc. Takisto sa zdvihli ceny za krátkodobé prenájmy v súkromí. Ceny v niektorých prípadoch stúpli oproti bežnému stavu aj trojnásobne, kým pred polrokom jedna noc v prenajatom byte stála okolo 30 eur, aktuálne je to 90 eur a viac.

Oficiálna fanzóna pri Kasárňach/Kul­turparku je už pre fanúšikov pripravená a v Košiciach bude aj Hokejové mestečko v priestoroch Amfiteátra. Tam si tiež budú môcť fanúšikovia pozrieť na veľkoplošnom plátne zápasy a pripravené sú aj súťaže pre rodiny s deťmi či kultúrny program pre tínedžerov.

V Košiciach sa môžu fanúšikovia odfotiť so živými sochami hokejistov. Autor: Robo Hakl, Pravda

Záujem fanúšikov pocítilo už aj mestské informačné centrum. „Ťažko sa definuje, z ktorých štátov, pretože boli zatiaľ civilne oblečení, nie v dresoch, všetci však hovorili po anglicky, ale je už v meste aj dosť Nemcov. Zaujímajú ich rôzne veci, prichádzajú aj osobne a pýtajú sa,“ konštatoval Ladislav Korán z mestského informačného centra.

Hokejoví fanúšikovia si z Košíc môžu priniesť aj pamiatku – košický dukát. Lokálna mena funguje v meste už štvrtý rok, teraz však na líci sú vyobrazení dvaja hokejisti s pukom a nápis „Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji Košice 2019“.

„Vyrazila ich mincovňa v Kremnici v náklade tritisíc kusov, pričom tisíc je v špeciálnej zberateľskej karte. Jeden z hokejistov má na hrudi slovenský znak a druhý na ramene obrys českej, kedysi československej, vlajky,“ uviedol Vladimír Gürtler, predseda združenia Košický dukát na výmenu tovarov a služieb. Zberatelia a fanúšikovia si takýto dukát môžu kúpiť už od 2,99 eura. Návštevníci Košíc si budú môcť vychutnať aj špeciálne pivo „Lapačka“, ktoré vyrába len počas šampionátu gemerský minipivovar, či kúpiť puk s logom majstrovstiev. Turistické organizácie pripravili viacero špeciálnych jednodňových výletov pre fanúšikov do Zemplína, Gemera, ale aj na Spišský hrad.

V samotných uliciach mesta sa budú môcť odfotiť so živými sochami hokejistov, oblečenými do dresov tímov, ktoré budú zápoliť na košickom ľade.