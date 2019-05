Unikátna svadba: Starosta si vzal starostku susednej obce

Bola to výnimočná svadba. Spojila nielen dvoch ľudí, ale aj dve obce. Pred dvoma týždňami si áno povedali starostka Tešedíkova a starosta Kráľovho Brodu.

VIDEO: Kým Ildikó Agócsi – Kőrösi (33) je starostkou obce Tešedíkovo, láska jej života Gergelyho Agócsi (32) starostuje v susednej obci Kráľov Brod. Aj keď dedinky spolu susedia a delí ich od seba po ceste len 11 kilometrov, každá sa nachádza v inom kraji. Čo na toto netradičné spojenie vravia samotní starostovia a ako u nich vyzerá bežný deň?

Osud po prvý raz spojil týchto dvoch ľudí pred troma rokmi, keď tridsaťtriročná Ildikó Kőrösi a o rok mladší Gergely Agócs kandidovali v parlamentných voľbách. „Hektické obdobie nás spojilo, utužilo, podporovali sme sa navzájom a to nám vydržalo dodnes,“ hovorí súčasná starostka Tešedíkova.

Ona bola vtedy právničkou, on župným poslancom a obaja poslancovali v obecných zastupiteľstvách. „Vtedy sme netušili, že sa jedného dňa stretneme ako starostovia,“ pokračuje. Stalo sa, že v susedných obciach sa starostovia rozhodli už nekandidovať. Keďže obaja mladí ľudia mali skúsenosti s prácou v samospráve, využili šancu a kandidovali. „Podporovali sme sa aj v kampani,“ hovorí Kőrösi s úsmevom. A naozaj, snúbencom sa podarilo vyhrať obecné voľby a stali sa starostami.

Ona v Tešedíkove, ktoré patrí pod okres Šaľa a Nitriansky kraj, on v Kráľovom Brode, okres Galanta v Trnavskom kraji.

Svadbu mali pred dvoma týždňami v tešedíkovskom kostole. Novomanželka hovorí, že trápi ich iba jedno – nedostatok času. „Najviac nám ho zaberá práca. Často však chodíme spolu na víkendové podujatia a akcie, ak sa nám nekryjú. Takže spoločný čas trávime aj takto, je nám to srdcu bližšie, než by sme sa museli domov ponáhľať za partnerom, ktorý sa v takýchto kruhoch nepohybuje,“ vysvetľuje Ildikó Agócs-Kőrösi.

Prácu si nosia aj domov. „Nie je to nám to však nepríjemné, obaja sme sa v tejto práci našli. Zvykli sme si, že keď ideme cez jednu či druhú obec, vždy nás niekto zastaví. Nákupy v obchode alebo obyčajné prechádzky sú väčšinou spojené s tým, že každý má nejakú prosbu, postreh, ale počítali sme s tým, keď sme šli do volieb,“ dodala starostka.

Starostovia sa snažia spájať aj obyvateľov svojich obcí. „Snažíme sa spolupracovať, kde môžeme, tam si pomôžeme, najmä pri výmene skúseností. Ak niečo dobre funguje v jednej obci a niečo zas v druhej obci, tak si vymeníme názory a dobré veci. V každom prípade, máme stále spoločné témy na rozhovor. Kým v niektorých vzťahoch to chýba, my to máme,“ usmieva sa starosta Kráľovho Brodu.

Dedinky sú po asfaltke vzdialené jedenásť kilometrov. Skratkou cez polia je to necelých päť. A teraz starostovia premýšľajú, ako ich spojiť cyklotrasou, „To je rozhodne projekt, nad ktorým sa treba zamyslieť,“ smeje Tešedíkovčanka.

Mladomanželia žijú v Tešedíkove, občas aj v Kráľovom Brode. V tejto chvíli ešte netušia, či sa budú obaja opäť uchádzať o funkcie starostov. „Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ krčí plecami Agócs-Kőrösi. Chcú si založiť rodinu a mať deti, to je pre nich najdôležitejšie.