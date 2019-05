Tréner boxu podľa polície zneužíval na predaj drog deti

Závažný prípad, v ktorom majú figurovať deti, rieši polícia v Seredi. Tréner boxu mal v meste, ktoré už dlhší čas trápi drogová trestná činnosť, zneužívať na predaj drog svojich zverencov. Po tom, čo Marka G. zadržali policajti, skončil vo väzbe. Existujú totiž obavy, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať. Muž sa proti väzbe odvolal.

Vyšetrovateľ trénera obvinil zo závažného zločinu nedovolenej výroby a držby omamných látok a psychotropných látok. Z policajnej cely putoval rovno pred sudcu v Galante a po tom, čo ten rozhodol o jeho uväznení, previezli ho do väznice v Leopoldove. „Okresný súd Galanta vzal obvineného do väzby z dôvodnej obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Uznesenie súdu nie je právoplatné. Obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne po predložení Krajský súd v Trnave,“ povedala hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.

Marek G. má priamo v Seredi boxerský klub. Tomuto športu sa venuje dlhé roky a v minulosti bol dvojnásobným majstrom v doraste za Galantu. Muži zákona ho mali v hľadáčiku už dlhší čas. Podľa našich informácií ho sledovali niekoľko posledných mesiacov. V jeho prípade má ísť o veľkú rybu a hlavu drogovej mafie. Polícia dokonca pracuje s podozrením, že na distribúciu tvrdých drog zneužíval deti, ktoré trénoval.

Podľa zdroja blízkeho polícii sa predajom drog mal živiť pätnásť rokov a polícii nie je neznámy. Ešte v januári tohto roku vykonala Národná kriminálna agentúra v rámci drogovej akcie raziu, pri ktorej zadržali troch ľudí, medzi nimi aj Marka G. Policajti prehľadali autá na čerpacej stanici pri Žarnovici, domy a byty v Banskej Bystrici a v Seredi. Celkovo zaistili až 210 gramov metamfetamínu. Trénera zo Serede neskôr prepustili. „Vo februári už bol znova v uliciach mesta a prechádzal sa Sereďou, akoby sa nechumelilo, ďalej trénoval aj deti,“ skonštatoval zdroj.

Toto mesto sa borí s drogovou trestnou činnosťou dlhodobo. Prebieha v ňom jedna razia za druhou. Problém je v tom, že keď jedných dílerov zadržia, na ich miesto okamžite nastúpia ďalší. V minulosti tu dokonca operoval Talian zo sicílskej drogovej mafie, ktorý sem dovážal kokaín.

Najviac postihnutá je Cukrovarská ulica. V lete 2018 tu policajti prehľadali dohromady až 18 bytov. Zadržali osemnásť ľudí, ale sudca vzal do väzby len troch z nich. V celách zostali iba tridsaťroční manželia a 16-ročný chlapec, ktorému našli policajti zatavenú striekačku s látkou, o ktorej priznal, že ide o pervitín. Podľa tamojších obyvateľov sem chodia narkomani nielen zo Serede, ale prakticky z celého Slovenska. „Všetci zo Serede o tomto vedia. Kto chce drogy, vie kde a u koho ich zohnať, to nie je žiadne tajomstvo. Za ostatných päť rokov tu bolo niekoľko razií a zadržali množstvo varičov. Ale to sú len variči. Nad nimi stoja tí, čo celý kšeft organizujú. A takýmto organizátorom má byť práve Marek G.,“ uviedol miestny obyvateľ, ktorý si neželal byť menovaný.