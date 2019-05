Levov sa v Liptove neboja, ľudí poriadne hnevá niečo celkom iné

Levy, tigre či medvede lákajú do Jakubovian. Pokojná dedinka s úzkymi cestami počas voľných dní zažíva obrovský nápor turistov, ktorí mieria do areálu s exotickými šelmami. A to sa domácim neveľmi páči.

VIDEO: Pozrite si aké exotické šelmy majú v Jakubovanoch a čo prekáža dedinčanom.

Areál patrí spoločnosti, ktorá v neďalekom Liptovskom Mikuláši prevádzkuje kontaktnú zoologickú záhradu. Skúšobne otvorila brány aj v zariadení, ktoré v Jakubovanoch začalo rásť pred troma rokmi.

Nová atrakcia, ktorá umožňuje priblížiť sa k zvieratám, priláka v čase voľna aj vyše tisíc návštevníkov denne. Prichádzajú z celého Slovenska, ale aj z Česka a Poľska. Na sociálnych sieťach sa hneď objavila záplava komentárov od nahnevaných dedinčanov.

„Koniec pokojným a bezpečným prechádzkam po doline. Premávka ako na diaľnici. Na začiatku to bola karanténna stanica a teraz atrakcia, ktorá nám znemožnila bezpečný pohyb po dedine,“ reagovali znepokojení ľudia. Mnohí si všimli, že za minútu tadiaľ prejde osem áut a na parkovisku pred zoo sa ich tlačilo zhruba stopäťdesiat.

Situácia nie je ľahostajná Vlaste Beťkovej, ktorá má dom hneď pri ceste. „Nemohla som prejsť z jednej strany na druhú,“ krúti nahnevane hlavou. „Chodia tadiaľto deti, na ceste sa zvyknú aj bicyklovať. Počas veľkonočných sviatkov sa tam každý bál vkročiť, veď išlo auto za autom,“ podotkla. Nechce si vraj predstaviť, ako to môže vyzerať v lete, keď naplno prepukne turistická sezóna.

Milan Kohút s ňou súhlasí. Je presvedčený, že prevádzkovateľ zoo v súvislosti s projektom zavádzal. „Na začiatku sa hovorilo, že pôjde len o karanténnu stanicu. Pochopil som to tak, že sa tam mali umiestňovať zvieratá na dožitie. Teraz však vidíme, že vlastne ide o zoo, ktorá predtým fungovala v Liptovskom Mikuláši,“ povedal.

Väčšina ľudí podľa neho uteká z veľkých miest, aby na dedine našli pokoj. On si tiež vybral život na vidieku práve preto. „Ale keď denne prejde okolo môjho domu šesťsto a viac áut, to je naozaj veľa,“ uzavrel.

Ruch v obci však nevyvoláva znepokojenie u každého obyvateľa. Eva Jurčiová s tým problém nemá. „Mne to absolútne neprekáža, ja po kraji cesty prejdem. Ak si to kúpili a majú to legálne, nech tam zostanú,“ povedala.

Starosta Milan Zuzaniak potvrdil, že na Veľký piatok sa zrazu v obci objavilo obrovské množstvo áut. Neutíchlo to ani v sobotu a nedeľu. „Všetky smerovali do doliny a začali sa protesty občanov, ktorí nemohli pokojne chodiť po ceste,“ hovorí starosta. Autá mali namierené do strediska kontaktnej zoo, ktorú vraj bez ich vedomia otvorili pre verejnosť a začali tam vyberať vstupné.

Zuzaniak upozornil, že prevádzkovateľ tak urobil na vlastné riziko. Pôvodne mu totiž, ešte v júni 2016, obec schválila len zariadenie na chov a držanie nebezpečných živočíchov spadajúcich do triedy cicavce-šelmy.

Vlani v decembri však firma od obce žiadala stanovisko k územnému konaniu v súvislosti s ich podnikateľským zámerom, aby areál, po schválení všetkých stavieb v ňom, prešiel do funkcie výchovno-vzdelávacieho strediska. „Keďže materiál bol nekompletný, vôbec sme to neriešili. Nič iné sme teda nepovolili,“ prízvukuje Zuzaniak.

Cez víkendy a sviatky stoja autá nielen pred areálom, ale aj na okolitých lúkach. Autor: Facebook

Starosta objasňuje, že povolenie prevádzky ako takej bude musieť vychádzať z územného rozhodnutia. „Môže sa stať, že im to obmedzia na ten prvý stav, teda bez verejnosti. Druhou možnosťou je povolenie aj pre návštevníkov, no s otázkou, v akom počte tam budú prichádzať,“ myslí si. Momentálne funguje kontaktná zoo v Jakubovanoch na objednávky, no z hľadiska obce je nelegálna. „Neboli nám doručené žiadne dokumenty, ktoré by dokladali, že to tam môže byť,“ pripomenul starosta. Doplnil, že zatiaľ podnikli kroky cez stavebný úrad, ktorý má preveriť, čo vlastne firma na danom území postavila.

Zoológa a manžela majiteľky areálu Jaroslava Kompiša dopravný kolaps, ku ktorému v obci došlo, mrzí. „Skúšobnú prevádzku sme spustili bez veľkej publicity. Taký veľký záujem prekvapil aj nás,“ hovorí. Priznáva, že situácia sa stala neúnosnou. Zaviedli objednávkový systém a odvtedy je to vraj pod kontrolou.

Kompiš vysvetlil, že nemajú štatút zoo, ale fungujú ako zariadenie na chov a vystavovanie zvierat verejnosti. „Schválila nám to regionálna veterinárna správa. Konzultovali sme to aj so zastupiteľstvom,“ tvrdí. Prevádzkovať to vraj chcú s komentovanými prehliadkami, pričom neplánujú masovo lákať turistov. Ich vstupy majú byť limitované.

„Náš strop je, orientačne, štyristo ľudí denne. Záleží to na frekvencii exkurzií,“ povedal s tým, že zhruba 180 vozidiel denne by mohlo byť únosných. „Snažíme sa o diskusiu a hľadáme kompromisy,“ odvetil na otázku, či takýto počet podľa neho miestnym prekážať nebude.

Vzápätí pripustil, že pôvodný zámer – fungovať len ako chovná stanica – prehodnotili až časom. „Ukázať to obmedzene verejnosti vyplynulo počas budovania,“ povedal. V obci chcú vraj pôsobiť celoročne, prevádzku v Liptovskom Mikuláši otvoria len počas letnej sezóny.

Chovná stanica je za Jakubovanmi na siedmich hektároch. Vo veľkých klietkach tam žijú levy, tigre, pumy, jaguáre, leopardy, medvede, ale aj zebry či ťavy. Šeliem je dokopy zhruba päťdesiat. Kompiš tvrdí, že všetko je zabezpečené tak, aby nedošlo k nepríjemnostiam. „Sú tu mechanické zábrany, elektrické ochranné systémy so záložnými zdrojmi, kamerový systém a nonstop služby, ktoré to celé pravidelne obchádzajú,“ vysvetlil a dodal, že kontaktná zoo má 34 stálych zamestnancov a v sezóne vyše sto brigádnikov.