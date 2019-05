Námestia späť ľuďom: V centre Bratislavy zrušia 120 parkovacích miest v prospech chodcov a zelene

Obmedzenie parkovania, uprednostnenie chodcov, mobilná zeleň, detské ihrisko, celoročné i sezónne sedenie, sociálna kontrola či lokálna správa. To je zoznam takzvaných rýchlych riešení, ktoré chce vo verejnom priestore Kamenného námestia a Námestia SNP v Bratislave realizovať v najbližších mesiacoch hlavné mesto.

Opatrenia vychádzajú z projektu Živé námestie, ktorého cieľom je nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor. Na projekt nadviazalo hlavné mesto, konkrétne Metropolitný inštitút Bratislavy. „Je to ukážka toho, kam verejný priestor môže smerovať. Sú to veci, ktoré urobíme v najbližších týždňoch a mesiacoch. V lete vyhlásime veľkú architektonickú súťaž, ktorá ukáže finálne riešenie tohto pre mesto dôležitého verejného priestoru,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Jedným z plánovaných krokov v tomto priestore centra Bratislavy je obmedzenie parkovania áut, pridanie mobilnej zelene a uprednostnenie chodcov. Výraznou zmenou bude zrušenie 120 parkovacích miest, z čoho väčšinu doteraz využívali zamestnanci bratislavského magistrátu. „Zrušíme jednu štvrtinu parkovacích miest vo vrchnej časti Námestia SNP, parkovisko na Kamennom námestí, parkovanie na Treskoňovej ulici (medzi budovami Národného osvetového centra a budovy nemocnice Milosrdní bratia) a časť parkovania na Klobučníckej ulici,“ deklarujú predstavitelia bratislavskej samosprávy. Na námestiach po zrušení týchto parkovacích miest plánujú pridať 41 veľkokapacitných kvetináčov s menšími drevinami. Mesto tak chce otestovať, akým typom drevín sa tam bude dariť a zistenia poslúžia pri ich budúcej trvalej výsadbe.

Cez obe námestia prechádza denne viac ako 40.000 ľudí, a to najmä pešo alebo MHD. Pri zúženej časti Námestia SNP a na Klobučníckej ulici chce preto samospráva rozšíriť chodník pre chodcov na úkor parkovania. „Zároveň vyvýšime priechody pre chodcov pri pošte a na rohoch ulíc Dunajská a Štúrova, ako aj pri vstupe na parkovisko na Rajskej ulici,“ sľubujú zástupcovia hlavného mesta. Na Rajskej ulici chcú presunúť parkovanie na druhú stranu cesty pre úzky chodník a taktiež pridajú na ulicu cyklotrasu.

Mesto už začalo v uplynulých dňoch realizovať v tomto verejnom priestore aj projekt sezónneho sedenia „Sadni si!“. Pre zvýšenie sociálnej kontroly chce pridať na Kamennom námestí, Treskoňovej ulici a za pamätníkom na Námestí SNP verejné osvetlenie. Do nevyužitého priestoru na Kamennom námestí plánuje umiestniť detské ihrisko. „Je to funkcia, ktorá oživí námestie,“ podotkol Vallo. Spolu so subjektmi pôsobiacimi na námestiach, ako aj s aktívnymi obyvateľmi z lokality, chce mesto vytvoriť takzvanú Lokálnu správu. Zámerom má byť zefektívnenie správy námestí a poskytovanie spätnej väzby.

Rýchle riešenia majú existovať na Kamennom námestí, Námestí SNP a v ich okolí až do komplexnej úpravy tohto verejného priestoru verejnou súťažou. Bratislavská samospráva tvrdí, že nebudú predstavovať bariéru pre neskoršiu súťaž.