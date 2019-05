Oceliari s píšťalami a rapkáčmi prehlušili hokejových fanúšikov

Rapkáčmi a píšťalami žila v piatok popoludní košická Hlavná ulica. Okrem hokejových fanúšikov a maturantov s tablami sa do ulíc vydali zamestnanci oceliarskej fabriky, ktorí žiadajú vyššie platy. Viac ako 2 500 ľudí pochodovalo cez centrum k Dolnej bráne s transparentmi v rukách.

„Rozhodli sme sa pre podporný pochod a zhromaždenie, aby nás zamestnanci podporili pri rokovaní o zvýšení tarifných miezd. Chceme takto vyjadriť jednotu a potvrdiť naše požiadavky,“ uviedol Juraj Varga, predseda Rady odborov OZ KOVO spoločnosti U. S. Steel.

Dav sa zišiel pred Jumbo centrom a odtiaľ smeroval na Hlavnú ulicu. Polícia musela zastaviť na viacerých miestach dopravu, v Mlynskom náhone sa tvoril niekoľko sto metrov dlhý rad automobilov a autobusov.

„Chceme primeranú mzdu, nie almužnu!“ alebo „Žiadame iba to, čo nám patrí!“ skandovali počas pochodu zamestnanci hutníckej fabriky. Postupne prešli Mestským parkom, cez Mlynskú ulicu, až prišli k Dolnej bráne, kde ich čakali príhovory.

Spoločnosť U. S. Steel situáciu komentovať nechce

Spoločnosť U. S. Steel komentovať aktivity odborárov nechce. „Sú detailne informovaní o situácii na trhu s oceľou. O tom, aká je vážna, hovorí aj štvrtkové vyhlásenie asociácie európskych oceliarov EUROFER,“ uviedol Ján Bača, hovorca U. S. Steelu.

EUROFER je Európska konfederácia železiarskeho a oceliarskeho priemyslu. V stanovisku uviedla, že nadmerný dovoz ocele, stagnujúci ekonomický rast, vysoké a premenlivé náklady na suroviny, ako aj výrazne sa zvyšujúce náklady na CO2 spoločne vytvárajú nebezpečenstvo búrky, ktorá by mohla zasiahnuť európsky oceliarsky priemysel a nastoliť obdobie vážnej krízy. Vplyv kombinácie faktorov už začal ovplyvňovať európskych výrobcov ocele zatvárajúcich svoje prevádzky a znižujúcich výrobu a rozširuje sa po celej Európe.

V hutníckej firme je uzatvorená platná podniková kolektívna zmluva na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 s tým, že každý rok sa vo forme dodatkov rokuje o mzdovej časti. Kolektívne vyjednávanie v oceliarňach o mzdových podmienkach zamestnancov pre rok 2019 bolo po deviatom kole 4. apríla 2019 prerušené. A aj keď sa obe strany dohodli na sprostredkovateľovi sporu, 8. apríla odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť.

Sprostredkovateľa určilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a obe strany sa o tom dozvedeli koncom apríla. Samostatné stretnutia sprostredkovateľa so stranou zamestnávateľa a so stranou odborov sa uskutočnili 9. mája. Teraz by sa mali všetky tri strany zísť spoločne.

Hrozba štrajku

Odborári predpokladajú, že na tomto stretnutí sprostredkovateľ odprezentuje prvé návrhy, ktoré by mali smerovať ku kompromisnému riešeniu prijateľnému pre obe strany. Odborári požadujú rast tarifných miezd pre každého zamestnanca o 70 eur, pričom návrh zamestnávateľa je len okolo 20 eur. Ak by nedošlo k dohode oboch strán, vylúčený nie je ani štrajk.

Hutníci momentálne v máji pracujú iba štyri dni v týždni a dostávajú približne 80 percent platu. Prezident U. S. Steelu James E. Bruno nepriamo naznačil, že takýto režim bude pravdepodobne aj v júni, ak nie dlhšie. Dôvodom je podľa neho nepriaznivá situácia na trhu s oceľou a firma podľa neho nevidí indikátory, že by sa to počas roka malo dramaticky zmeniť a zlepšiť.