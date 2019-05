Spúšť v Žiline. Most poškodili horiace pivné prepravky, fľaše a slama

VIDEO: Spúšť po požiari v Žiline – zničené divadlo a poškodený most

Nočný požiar zo soboty na nedeľu vznikol na železničnej stanici Žilina – Zárečie, ktorú prevádzkuje občianske združenie Truc Sphérique. Jeho riaditeľ Marek Adamov netuší, z čoho plamene mohli vzniknúť. V budove postavenej pod nadjazdom mali ešte v sobotu večer divadelné predstavenie, ľudia sa na stanici zdržali do polnoci. „Veľmi nás to mrzí. Posledný človek odtiaľ odišiel o pol jednej ráno, požiar vznikol o hodinu nato. Zaregistroval ho okoloidúci, ktorý si to všimol zo svojho auta. Keďže na stanici spal jeden herec, ten hneď volal hasičov,“ hovorí Adamov. Samotnému združeniu podľa neho veľké škody nevznikli. „Tá stavba tu vyrástla bez rozpočtu. Pred desiatimi rokmi ju postavili dobrovoľníci. V podstate ide o inštaláciu, ktorá vznikla v rámci workshopu z drevených prepraviek na nápoje, slamených balíkov s hlinou, dosiek a nejakého spojovacieho materiálu. Je to experiment, nič podobné sa na Slovensku asi ani nenájde,“ povedal. Cieľom stavby vraj bolo skúmať jej hraničné možnosti, aj komunitnej aktivity. Jej materiál podľa neho nie je nijako extra horľavý. „Veď slamené domy sú bežným štandardom v celej západnej Európe,“ dodal Adamov.

Oheň, ktorý likvidovalo dvadsať hasičov, spôsobil škody za viac ako 200-tisíc eur. „Vzniknúť mal z vonkajšej strany objektu slúžiaceho na kultúrne podujatia. Poškodil mostné teleso, ktorého vlastníkom je niekoľko subjektov. Prstenec Rondla patrí mestu, stĺpy Slovenskej správe ciest a niektoré zo zjazdov zase Žilinskému samosprávnemu kraju,“ vysvetlil mestský poslanec a člen dopravnej komisie Denis Cáder. „Uvidíme, ako sa tieto subjekty v súvislosti s opravami medzi sebou dohodnú. Veríme, že obyvateľov to zasiahne čo najmenej,“ podotkol. Keďže poškodenie je vážne, momentálne čakajú na posudky. Kedy by most mohol byť kompletne opravený, odhadnúť nevie.

V Žiline hneď v nedeľu zasadal krízový štáb a vyhlásil mimoriadnu situáciu. Tá stále trvá, týka sa najmä dopravy. Radnica miestnych vyzvala, aby sa dotknutému úseku vyhýbali a na presun z jednej strany mesta na druhú použili mestskú hromadnú dopravu. „Zatiaľ nám ľudia nehlásili žiadne výrazné zápchy. Žilinčania sú disciplinovaní,“ pochválila obyvateľov hovorkyňa magistrátu Barbora Zigová.

Prípad vyšetruje polícia, ktorá začala trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci a všeobecného ohrozenia. „Vykonávame všetky potrebné úkony a opatrenia za účelom objasnenia skutku,“ uviedol žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

Pod Rondlom odpratávajú zvyšky po požiari dobrovoľníci, Adamov vyzdvihol ochotu ľudí pomáhať. „Ďakujeme za všetku vyjadrenú podporu a ponuky na pomoc, potrebujeme ju,“ dodal s tým, že v budúcnosti už podobný objekt pod križovatkou nepostavia.

Alternatívne divadlo S2 otvorili pod Rondlom v máji 2009. Budova nemala pevnú konštrukciu, bolo možné ju kedykoľvek rozobrať. Strop tvoril nadjazd križovatky Rondel. Na steny použili viac ako tritisíc pivových prepraviek, vnútorné obloženie tvorilo tisíc balíkov slamy, 10-tisíc plastových fliaš a podlaha bola zo 120 železničných podvalov. Konali sa tam koncerty, divadelné predstavenia, konferencie a ďalšie aktivity. Podľa našich informácií budova nebola skolaudovaná.