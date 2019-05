Oščadnicou sa valila veľká voda, hrozilo zrútenie mostov

VIDEO: V Oščadnici si veľmi želajú, aby už nepršalo. Boja sa, že voda z koryta Oščadničanka sa vyleje. Zatiaľ im kmene a konáre stromov doničili lávky…Kedy prestane pršať? Viac vo videu TV Pravda.

Vyšný koniec Oščadnice to mal vo štvrtok od rána poriadne rušné. Ľudia žijúci v tejto časti museli zavolať na pomoc hasičov. Dvom lávkam totiž hrozilo, že pre stromy a pne, ktoré sa po zvýšení hladiny zachytávali o ich spodok, spadnú do rozbúreného potoka.

„Lávky sme museli ukotviť a odstrániť spod nich drevené nánosy. Dostali sme ich tak aspoň do provizórneho stavu,“ povedal krajský riaditeľ žilinských hasičov Jaroslav Kapusniak. Situácia v Oščadnici bola podľa neho vo štvrtok v rámci kraja najvážnejšia.

Záchranári však zasahovali aj v ďalších šiestich lokalitách. „Najmä v okresoch Čadca a Žilina,“ podotkol Kapusniak. Pripomenul, že v stredu to bolo hektickejšie. „Zasahovali sme na 52 miestach, nasadených bolo takmer dvesto hasičov. Z toho 150 dobrovoľných a 50 profesionál­nych,“ vysvetlil s tým, že situáciu stále monitorujú.

„Všade, kde je to potrebné, odstraňujeme nánosy zo stromov, čistíme priepusty a čerpáme vodu z pivníc rodinných domov. Aby nedošlo k zatopeniu záhrad a príbytkov, v niektorých úsekoch sme urobili popri ceste provizórnu pieskovú hrádzu. Včera sme odčerpávali na šiestich miestach, ale nešlo o nič vážnejšie,“ dodal.

Veliteľ miestnych dobrovoľných hasičov Štefan Ceniga tvrdí, že v ostatných rokoch pravidelne v Oščadnici leje aj tri dni v kuse. „Potom to z hôr a kopcov všetko steká sem. Lesy nie sú poriadne vyčistené, hromadí sa to, a keď príde veľká voda, všetko berie so sebou. Výsledkom sú podmyté lávky,“ hovorí. Aktuálny stav v obci však podľa neho ešte nie je až taký zlý. „Kým voda neberie ľuďom majetky a domy, je to dobré. Škoda na lávkach sa dá pomerne ľahko opraviť,“ uzavrel.

Mária Moskaľová má dom hneď pri potoku. Pri pohľade na jeho zvýšenú hladinu jej nebolo všetko jedno. „Tŕpli sme celú noc, že lávky nám strhne. Na druhom brehu máme naukladané drevo, nemali by sme sa k nemu ako dostať. Ak dnes neprestane konečne pršať, nevieme, čo nás čaká,“ povedala. Podobná situácia tam vraj bola aj pred tromi rokmi, no teraz je to horšie. Z detských čias si však pamätá, že potok sa raz vylial a zatopil všetky okolité domy. „Dúfam, že sa to už nikdy nezopakuje,“ uzavrela.

Veľká voda narobila problémy aj vo viacerých mestách a obciach Trenčianskeho kraja. V stredu sa väčšinou vyliali menšie potoky, zaplavili polia, cesty, záhrady, ale aj pivnice.

Vo viacerých obciach vyhlásili mimoriadnu situáciu po tom, čo sa potoky vybrežili. „Najhoršie to bolo medzi piatou až siedmou hodinou popoludní. Vtedy voda siahala až po vrch mosta. Zatopilo záhrady, pivnicu, zaplavilo aj studňu. V susednom Zemianskom Podhradí sa tiež voda vyliala na cesty, lúky a polia. Našťastie, voda potom veľmi rýchlo opadala. Museli sme ale vyhlásiť tretí povodňový stupeň,“ povedal starosta Bošáce Daniel Juráček.

Voda narobila problémy aj na ceste medzi obcami Horná a Dolná Súča, v Hornom Srní, Kameničanoch a v okolí Ilavy.