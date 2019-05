Nesprávne koleno operovali lekári bez atestácie

Škandál s operáciou kolena v nitrianskej nemocnici vyplavuje ďalšie závažné zistenia. Komisia, ktorá zákrok prešetrovala, prišla na to, že ho viedol neatestovaný lekár. Podľa šéfa lekárskych odborov Petra Visolajského tým bolo porušené právo pacienta.

Františkovi Rapanovi (75) vymenili kolenný kĺb na nesprávnom kolene. Bývalý pacient podal na nemocnicu sťažnosť, obrátil sa aj na políciu.

Pochybenie zdravotníkov preverovala interná komisia nemocnice. Jej správu má k dispozícii predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Ten pre Pravdu potvrdil, že pri operácii pána Rapana boli traja lekári bez atestácie, a ani jeden s atestáciou, ktorý by robil dozor.

„Z pozície odborového združenia sme riešili zvažované prepustenie operatéra. Zasadala nemocničná komisia na prešetrenie toho prípadu a záver je taký, že po prvé išlo o systémové zlyhanie a druhá vec je, že pri operácii boli traja neatestovaní lekári,“ konštatoval Visolajský.

Podľa Visolajského neatestovaný lekár môže pracovať iba pod dohľadom atestovaného.

„To znamená, že neatestovaný lekár je v úlohe študenta. Pripravuje sa na skúšku, ktorá ho spraví špecialistom – ortopédom, traumatológom, pediatrom, ale dovtedy je len všeobecným lekárom – teda absolventom medicíny a ešte štyri, päť rokov potrvá príprava na atestáciu,“ vysvetlil šéf odborov.

S lekárom, ktorý koleno operoval, rozviazala nemocnica pracovný pomer. Visolajský pripomína, že nie je možné hodiť chybu na jedného človeka. V tomto prípade sa podľa neho stala chyba na viacerých stupňoch, od prípravy pacienta aj pri následnom overovaní.

„Za systém v nemocnici nie je zodpovedný operatér, ale riaditeľstvo, ktoré je za to platené. Táto téma sa trošku opomína,“ poznamenal Visolajský.

Fakultná nemocnica v Nitre tieto zistenia nekomentuje. „Nebudeme sa k tejto veci zatiaľ vyjadrovať, kým nebudú známe závery šetrenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ reagovala jej hovorkyňa Tatiana Timková.

Podľa Visolajského každý jeden pacient má právo na to, aby bol pri jeho operácii skúsený lekár.

„Je potrebné, aby ľudia o tom vedeli a dožadovali sa toho. Navyše toto nie je problém iba nitrianskej nemocnice. Porušovanie normatívov, kedy operujú neatestovaní lekári, je bežnou praxou aj v iných nemocniciach,“ poukázal a dodal, že problémom je nedostatok personálu.

„Druhou príčinou sú ekonomické dôvody. Čím menej je personálu, tým sú nižšie výdavky,“ uzavrel šéf lekárskych odborov.

VIDEO: Pozrite si ako vloženie zlého implantátu skomplikovalo život Karola Cigáňa. Ten sa vo videu vyjadril aj k tomu či sa mu lekár a nitrianska nemocnica ospravedlnili za to, že absolvoval dve operácie toho istého kolena, namiesto jednej. Išiel by pacient opäť pod nôž? Pozrite si ako vyzerá teraz jeho koleno a čo na to celé hovorí. (Vysielané 3. mája 2019)