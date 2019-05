Trest za zlaté padáky v Nových Zámkoch. Primátor hovorí o spúšti, jeho predchodca o ničom nevie

Video TV Pravda: Súčasný primátor Nových Zámkov Otokar Klein a jeho predchodca Gejza Pischinger sa vyjadrujú k súdnemu procesu.

Súčasný primátor Nových Zámkov Otokar Klein vraví, že po príchode na úrad tam našiel doslova spúšť.

„Je to možno až neuveriteľné, ale keď sme prišli na úrad, naozaj sme tu nenašli nič, ani jeden materiál, ani jednu ceruzku. Našli sme tu prázdne stoly, kancelárie, skôr možno v takom stave, v akom by to na mestskom úrade málokto očakával. Stoly boli natreté výkalmi, oblepené žuvačkami, bolo to viac ako smutné. Zmizol aj historický stôl. Paradoxne, keď sme podali prvé trestné oznámenia a začala to šetriť polícia, stôl sa našiel v jednej známej lokalite nášho mesta, síce rozobratý a v žalostnom stave, ale máme ho. Dali sme ho do poriadku a umiestnili do vstupných priestorov nášho úradu, aby aj Novozámčania videli, že sa vrátil naspäť do majetku mesta,“ opísal primátor situáciu, ktorá panovala na úrade.

Podľa neho však ešte smutnejšie bolo, že mesto bolo z finančného hľadiska v katastrofál­nom stave.

„Zdedili sme neuhradené faktúry rádovo v miliónoch eur viac ako rok po splatnosti. Toto bolo prvé, čo sme museli riešiť. Museli sme sa vysporiadať s vybielenými účtami, dlhmi,“ vysvetlil primátor s tým, že v tom čase mestu hrozila nútená správa. Dnes je podľa neho mesto v dobrej kondícii.

Najhoršie však podľa nového vedenia mesta bolo, že bývalé vedenie udelilo viacerým zamestnancom mimoriadne štedré zlaté padáky, čím bola spôsobená škoda za viac ako 180-tisíc eur.

„Myslím si, že tých škôd tu bolo ďaleko viac, ale práve toto bolo predmetom súdneho pojednávania,“ skonštatoval primátor.Podľa neho dostalo zlaté padáky 15 zamestnancov, pričom 18 z úradu po nástupe nového vedenia odišlo, väčšinou šlo o vedúcich pracovníkov. Dvaja zamestnanci napokon zostali na svojich miestach a peniaze vrátili.

„Doteraz si vzorne vykonávajú svoju prácu a z toho sa teším,“ podotkol primátor s tým, že verdikt súdu vníma ako fakt, že slovenské súdnictvo síce pracuje možno pomalšie, ale napokon predsa len dospeje k spravodlivému verdiktu.

Exprimátor a exprednosta sa odvolali

O trestoch pre Gejzu Pischingera a Petra Ágha rozhodol v uplynulých dňoch Okresný súd v Nových Zámkoch.

„Obžalovaní boli uznaní vinnými zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spolupáchateľstvom. Bol im uložený test odňatia slobody 5 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Bol im tiež uložený ochranný dohľad na dobu jedného roka po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,“ povedala hovorkyňa Krajského súdu v Nitre Lenka Kiradžiev.

Obom obžalovaným tiež súd uložil povinnosť spoločne nahradiť poškodenej právnickej osobe škodu vo výške 182 892 eur a so zvyškom nároku na náhradu škody sa môže mesto obrátiť na civilný súd. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, pretože obaja obžalovaní sa proti verdiktu odvolali.

Bývalý primátor Gejza Pischinger aj bývalý prednosta Peter Ágh tvrdia, že sú nevinní a o žiadne zlaté padáky nešlo.

„Počas môjho pôsobenia mesto prešlo veľkými zmenami, lebo v rámci preneseného výkonu štátnej správy množstvo kompetencií prešlo z okresných úradov na mesto. Popri každodennej práci bolo treba vytvoriť podmienky na zabezpečenie týchto nových úloh ako je školský, stavebný úrad, sociálne veci, zavedenie eura, vytvoriť podmienky pre úspešné čerpanie eurofondov. Keďže mi končilo funkčné obdobie, rozhodol som sa odmeniť tých vedúcich pracovníkov, ktorí toto zabezpečovali a to nad rámec ich bežnej pracovnej činnosti,“ povedal exprimátor Pischinger.

To podľa neho napadol jeho nástupca, s čím sa stotožnil aj súd. „Rozsudok nie je právoplatný, takže pokračujeme v dokazovaní našej pravdy, že všetko bolo v súlade s platnou legislatívou. Pozrite sa, keď primátor nemôže rozhodovať o odmeňovaní svojich zamestnancov, tak by som dal veľký otáznik, či ostatní primátori rozhodovať môžu,“ uzavrel Pischinger.

Exprimátor zároveň tvrdí, že o pošpinenom stole a chýbajúcich veciach nevie vôbec nič.

Peter Ágh vraví, že o žiadne zlaté padáky nešlo a súd uveril vykonštruovaným nezmyslom. Argumentuje tým, že Krajský súd v civilnom konaní vlani rozhodol, že bývalí zamestnanci odmeny vrátiť nemusia a tiež tým, že v minulosti už hlavný kontrolór mesta podal štyridsať rôznych trestných oznámení, pričom všetky, okrem jediného sú už právoplatne ukončené s tým, že mesto v nich neuspelo.

Dodal, že podľa kolektívnej zmluvy mali zamestnanci na odmeny nárok. „A čo sa týka ich výšky, keby boli odišli z úradu na základe odstupného, boli by dostali viac, ako sme im dali na odmenách my. O žiadne zlaté padáky teda nešlo,“ skonštatoval bývalý prednosta.