Cesty v okrese Revúca? Samá jama!

Jamy na niekoľkokilometrových úsekoch ciest v okolí Revúcej skúšajú šoférske schopnosti vodičov, viac však dávajú zabrať najmä ich autám. Mnohí tadiaľ prechádzajú len s minimálnou rýchlosťou, pomedzi diery doslova kľučkujú. Tento stav tam trvá roky, no každú chvíľu by sa to malo zmeniť. Banskobystrická župa získala od vlády milióny eur na ich opravu.

VIDEO: Na cestách v okrese Revúca si domáci ničia autá. Pozrite sa, po čom musia jazdiť.

„Je to dobrá správa pre rozvoj cestovného ruchu, všetkých šoférov a ľudí žijúcich v Gemeri,“ teší sa primátor Revúcej Július Buchta. Celkovo by v okrese podľa neho mali opraviť zhruba 60 kilometrov, ktoré sú v katastrofálnom stave. „Samozrejme, chceme k nám dostať aj investorov, pričom cesty zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Okrem turizmu a poľnohospodárstva by sme radi prosperovali aj v oblasti priemyslu,“ povedal.

Čaká sa už len na peniaze

S prácami by sa malo začať v krátkom čase. „Keďže je to už vysúťažené, hneď ako prídu peniaze na účet, v priebehu troch dní, sa to môže odštartovať,“ tvrdí primátor.

Pripomína, že rozbité cesty nie sú dobrou vizitkou, zvlášť keď po nich prechádza aj množstvo zahraničných turistov. „Maďari po nich chodia do Tatier a Poliaci do Maďarska. Ich frekvencia na tomto úseku je obrovská,“ dodal.

Muránčania: Škoda kupovať nové auto

O havarijnom hlavnom ťahu na Poprad vedia svoje najmä Muránčania. „Je to veľmi zlá cesta, s ktorou nič nerobili viac ako desať rokov. Keď niečo ide oproti, človek nemá šancu vyhnúť sa jamám,“ hovorí Július Gábriš. „Škoda kupovať nové auto, veď každú chvíľu musím meniť čapy,“ dodal.

Na cestu v dezolátnom stave sa posťažovala aj Margita Cvernová. „Nedá sa po nej normálne ísť, je to hanba. Chodievame tadiaľ pravidelne, aj do Poľska. Všade tam majú cesty v poriadku, len my nie,“ povedala.

Bývalý autobusár Peter Spišiak kedysi problémovým úsekom jazdil denne. „Je to plné výmoľov, nerobia sa tam žiadne údržby. Opravy sľubujú už roky, som zvedavý, či k tomu teraz naozaj dôjde,“ zhodnotil skepticky.

Dočkajú sa aj cesty druhej a tretej triedy

Na rekonštrukciu ciest druhej a tretej triedy schválila vláda pre Banskobystrický kraj bezúročnú návratnú finančnú výpomoc 33 miliónov eur. Potvrdila to hovorkyňa župy Marcela Glevická s tým, že prví sa opráv dočkajú v menej rozvinutých okresoch Revúca a Rimavská Sobota.

Až 8 miliónov pôjde prevažne na opravy úsekov spájajúcich Tisovec s Červenou Skalou a Muráň s Tornaľou. Následne sa, podľa rozhodnutia vlády, preklasifikujú na cesty prvej triedy a do svojej správy si ich zoberie štát. Potom bude pôžička z jeho strany odpustená.

Vďaka zvyšným 25 miliónom župa zrekonštruuje dvakrát viac ciest, ako by bola schopná urobiť len z vlastného rozpočtu.

„Pre získanie prostriedkov na opravy sme spravili veľmi veľa. Rovnako sme sa pripravili na ich použitie okamžite po uvoľnení financií od štátu, pretože Revúčania na to čakajú už roky,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Stovky kilometrov v katastrofálnom stave

Župa má v správe cesty v celkovej dĺžke 2 455 kilometrov. Z ciest druhej triedy je 223 kilometrov v nevyhovujúcom a 11 kilometrov v havarijnom stave. Na cestách tretej triedy je v nevyhovujúcom stave 747 kilometrov a 80 kilometrov je v havarijnom stave. Zle je na tom teda viac ako 43 percent ciest v kraji.

„Nemáme dostatok nadradenej cestnej siete, preto musia cesty druhej a tretej triedy suplovať aj úlohu ciest prvej triedy, vďaka čomu sú ešte viac opotrebované,“ vysvetlil Lunter.

V ostatných rokoch podľa neho kraj zvyšuje rozpočet na obnovu ciest aj z vlastných zdrojov. „V súčasnosti sme na to vyčlenili zhruba 13 miliónov eur a chceme ich ešte navýšiť. V zastupiteľstve panovala zhoda aj pri odobrení spolufinancovania projektov dotovaných z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,“ uzavrel.