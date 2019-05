V Trnavej Hore majú divočinu. Vyhlásia pre medvede mimoriadny stav?

Šelmy sa im potulujú tesne popri domoch. Obyvatelia Trnavej Hory pri Žiari nad Hronom tŕpnu, či nestretnú nejakého maca cestou do obchodu alebo na prechádzke.

VIDEO: Obyvatelia Trnavej Hory sa obávajú divých šeliem.

Ručiaceho medveďa tam v ostatných dňoch videlo už viacero ľudí. Starosta všetkých vyzýva, aby boli ostražití a zachovali pokoj. Ak „návštevy“ divých zvierat neutíchnu, je pripravený vyhlásiť mimoriadnu situáciu.

Domáci sa začínajú báť

V okrajových častiach Trnavej Hory, ale aj v jej centre, došlo v ostatnom čase k viacerým stretnutiam s lesnou zverou – diviakom, líškou, ale aj medvedicou s mláďatami.

Starosta Pavel Kravec na miestnych apeluje, aby v takýchto situáciách zachovali pokoj a boli ostražití. Odporúča im, aby sa v žiadnom prípade k divo žijúcim zvieratám nepribližovali, nepokúšali sa ich chytať alebo kŕmiť.

O situácii informoval aj Pozemkový a lesnícky úrad v Žarnovici, aj príslušné poľovné združenie. Prípadov stretnutí s medveďmi je podľa starostu v ostatných dvoch mesiacoch tak veľa, že ak sa to nezmení, je rozhodnutý vyhlásiť mimoriadnu situáciu.

„Aby mohli byť prijaté aj mimoriadne opatrenia pre elimináciu tohto nebezpečenstva,“ vysvetlil.

Medvedicu s mladým stretla pri trati

Zvieracie „návštevy“ hlásia ľudia starostovi už od apríla.

„Teraz v máji je toho ešte viac. Medvede pravidelne vída rodina žijúca v osade patriacej do katastra susednej obce Pitelová. Odtiaľ prechádzajú cez potok do Trnavej Hory, kde sa objavujú pomerne často. Nedávno vystrašili našu obyvateľku, keď išla o pol piatej ráno do práce. Objavili sa len pár metrov od nej,“ povedal Kravec.

Nepríjemný moment nám opísala aj samotná aktérka Viera Beňová, ktorá chodieva do roboty tou istou trasou už viac ako tridsať rokov.

„Vedie popri koľajniciach, v ktorých blízkosti sú rodinné domy. Aj preto som sa tam vždy cítila bezpečne,“ hovorí s tým, že začiatkom mája sa to zmenilo.

„Rovno predo mnou sa z húštiny vynorila medvedica s mláďaťom. Zostali sme stáť zoči-voči len desať krokov od seba. Zarazilo ma to, veď som absolútne nerátala s tým, že také niečo sa môže prihodiť v podstate v strede dediny,“ povedala.

V napätom momente vraj chvíľu stála a čakala, kým šelmy zájdu do lesíka. Nič také sa však nedialo. „Medvedica hľadela priamo na mňa a vrčala. Od strachu sa mi triasli nohy. Uvažovala som, ako sa zachovať, aby som ju viac nerozzúrila,“ priblížila mrazivé chvíle.

Pomaly potom začala cúvať, po pár krokoch sa otočila a vzala nohy na plecia. Z nebezpečného miesta uháňala s ťažkým pocitom, či divé zviera nemá za pätami a nezdrapne ju za plece. „Už nikdy viac to nechcem zažiť,“ podotkla vážnym tónom.

Odvtedy tou cestou radšej nechodieva, do práce ju pre istotu vozí manžel.

Maco bol asi nespokojný, že ho vyrušujem

Medveďa sa zľakol aj Jozef Kubica. O pol ôsmej večer vyšiel z domu a išiel si niečo zobrať do auta. Zrazu však začul hlasný mrmlot.

„Vychádzal z kríkov kúsok odo mňa. Samozrejme, zľakol som sa,“ hovorí teraz už so smiechom. „Rýchlo som skočil do auta a odtiaľ na maca kričal. Stále však neodchádzal. Mrmlal, akoby bol nespokojný, že ho vyrušujem,“ opísal udalosť, pri ktorej mu nebolo všetko jedno. Vzápätí spomenul svoj najčerstvejší zážitok s divočinou.

„Pred pár minútami som tu videl minimálne desať mladých diviakov. Z diaľky som si ich stihol aj odfotiť,“ ukázal nám svoj úlovok v mobilnom telefóne.

O tom, že v dedine majú hotové „safari“, nám porozprávala aj Ľubica Šumná. Ráno je zvyknutá piť kávu na terase svojho domu a hľadieť pritom na neďalekú horu.

„Je tam čistinka, na ktorej som minule spozorovala niečo veľké. Pomalým krokom sa tam prechádzali medvede. Srnky to byť nemohli, tie by som z takej diaľky určite nezbadala,“ tvrdí. Bola vtedy síce v bezpečnej vzdialenosti, no nepozdáva sa jej, že šelmy sa dostávajú k dedinám či priamo do nich.

Prečo chodia šelmy takmer k ľuďom?

Macovia sa vyskytujú aj na Okružnej ceste, ktorá vedie okolo celej Trnavej Hory. Aj v tejto časti ľudia niekoľkokrát zaznamenali ich vrčanie a predieranie sa húštinami.

„Nachádza sa tam storočný les, pri ktorom boli kedysi pasienky. Tým, že sa prestali chovať domáce zvieratá ako kravy, ovce či kozy, to zarástlo a vzniká tu nová hora. Je to jedna z príčin, prečo sa premnožené zvieratá dostávajú priamo do dediny. Hranica lesov sa totiž posunula na jej úplný kraj,“ hovorí starosta.

Dodal, že minule mu volala ďalšia pani, ktorá ráno nestihla autobus, lebo na lúke vedľa ich domu bol obrovský diviak. Zo strachu pred ním sa radšej vrátila domov.

Divoké zvieratá treba obchádzať

Ochranár z Kremnických vrchov Jaroslav Slašťan vysvetlil, že za normálnych okolností sú všetky divo žijúce zvieratá plaché a človeku sa vyhýbajú. Stretnutie s nimi však môže byť v niektorých prípadoch nebezpečné.

„Ťažko to zvládajú najmä deti, matky a ženy reagujúce emotívne, so strachom,“ povedal s tým, že nebezpečná je najmä naša najväčšia šelma. „Keď medveď na človeka útočí, robí to hryzením, úderom labou, prípadne ich kombináciou. Nepríjemné sú stretnutia s vodiacou medvedicou alebo chorým či zraneným jedincom,“ hovorí.

Na ľudí môže zaútočiť aj prekvapené a vyplašené zviera. „Platí, že čím bližšie sa pri medveďovi ocitnete, tým väčšia je pravdepodobnosť, že na vás zaútočí. Preto v takom prípade treba zhodnotiť situáciu, vrátiť sa, odkiaľ človek prišiel, alebo medveďa z dostatočnej vzdialenosti obísť,“ radí Slašťan.

Krik či prudké pohyby tiež vo vážnej situácii nijako nepomôžu. „Takisto hádzanie rôznych predmetov do zvierat,“ podotkol.

Nebezpečné sú aj diviaky a líšky

Pri stretnutí s líškou je najväčšou hrozbou besnota. Stráca vtedy plachosť a cez deň prichádza do ľudských obydlí. „V prvej fáze choroby môže byť líška krotká, no v ďalšej zase napádať psy, mačky, hydinu aj ľudí,“ objasnil ochranár.

Diviak je nebezpečný vtedy, keď ho vyrušia v úkryte, je chorý, vystresovaný či poranený. Do človeka môže silno naraziť, alebo ho aj uhryznúť. „Útočiť môže tiež vyplašená diviačica s mláďatami,“ uzavrel.