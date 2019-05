Nový most cez Dunaj. Pozrite si jeho súčasnú a finálnu podobu

Po minuloročnom miernom meškaní v súčasnosti stavebné práce prebiehajú v plnom rozsahu. Dokončený by mal byť v tomto roku. V roku 2020 by mal už slúžiť verejnosti.

VIDEO: Pozrite si ako vznikajú mostné podpory na novom moste cez Dunaj. Ako sa pracuje na stavbe obklopený vodami Dunaja? Ako hlboko musia stavebníci vybudovať mostnú podporu?

„Po minuloročnom miernom meškaní v súčasnosti stavebné práce prebiehajú v plnom rozsahu. Spoločne s maďarskou stranou urobíme všetko preto, aby začal tento most slúžiť verejnosti v budúcom roku,“ povedal minister doprava Árpád Érsek po obhliadke staveniska na maďarskej aj slovenskej strane.

Nový most bude postavený vo vzdialenosti 200 metrov od existujúceho železničného mosta. V súčasnosti je v Komárne pre osobnú automobilovú dopravu prístupný len Alžbetin most z roku 1892.

Nový most bude asymetrický s jedným pylónom s výškou okolo 90 m a závesnými káblami. Momentálne sú vybudované umelé ostrovy pre mostné piliere. Cez most povedie hlavná cesta s dvoma jazdnými pruhmi.

Na most nadväzujú príjazdové cesty, ktoré si každá krajina buduje sama. Stavebné práce idú v súlade s harmonogramom a ich dokončenie je viazané na hotové mostné teleso.

Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur. Slovensko a Maďarsko získalo z fondov EÚ príspevok okolo 99 miliónov eur.

Nový most sa stane dôležitou dopravnou tepnou v regióne. Denne po ňom bude jazdiť niekoľko tisíc automobilov. Podľa ministerstva dopravy by v roku 2019 až 2020 malo po moste jazdiť 5600 vozidiel denne. V rozpätí ďalších deviatich rokov sa má ich počet takmer zdvojnásobiť. V roku 2028 bude už denne most zaťažovať 10100 automobilov každý deň.