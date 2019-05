Konečne prehovoril aj spoluautor kritiky celibátu

Je to osem mesiacov, čo rímskokatolícki kňazi Michal Lajcha a Peter Lucian Baláž vydali knihu kritizujúcu celibát. Životy sa im odvtedy radikálne zmenili. Ako sami hovoria, v ich súkromí, aj po profesijnej stránke, nastalo „zemetrasenie“. Tvárou celej kauzy bol celý čas iba Lajcha, no teraz sa prvýkrát rozhodol v médiách prehovoriť aj jeho spoluautor.

VIDEO: Po prvý raz hovoria obaja autori knihy, ktorá kritizuje celibát.

Peter Lucian Baláž sa po suspendovaní hneď zamestnal v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Stále však dúfal, že do kňazskej služby sa vráti, a preto nechcel nikde verejne vystupovať. Jeho nádeje však zhasli.

Nedovolili mi ani emigrovať

V otvorenom liste totiž žiadal banskobystrického biskupa o povolenie pôsobiť aspoň v emigrácii, napríklad v susednom Česku, no dostal odmietavú odpoveď.

„Niečo v zmysle, aby som robil pokánie, knihu odvolal, stiahol z obehu a vyhlásil, že išlo o omyl. Kým sa tak nestane, nemôže mi vyhovieť,“ hovorí s tým, že z postoja cirkvi je pohoršený. Vo svojej podstate je podľa neho obrovský škandál, že vstupenkou do kňazstva je smrť manželky, teda vdovstvo.

„Samozrejme, popri štandardnej ceste celibátnika. Je to problém len v rímskokatolíckej cirkvi. Náš apel je v tom, aby nebol diskriminovaný ženatý muž a mohol byť vysvätený ešte za života svojej manželky, nie keď je už na márach. To je poburujúce,“ podotkol.

Baláž: Knihu neodvolám

Mrzí ho, že cesta ku kňazskému povolaniu, ktoré cíti, je pre neho momentálne zarúbaná. Dúfajúc, že biskup si to rozmyslí, zámerne sa vyhýbal účinkovaniu v médiách. Po poslednom odmietnutí mu však už došla trpezlivosť. Tvrdí, že knihu neodvolá, práve naopak.

Naďalej chce upozorňovať na to, že v prípade nesvätenia ženatých mužov ide o elitárstvo, kastovníctvo a vyvyšovanie sa celibátnych farárov. Je presvedčený, že na konzervatívnom Slovensku ide o veľké tabu a veriaci sú „naštepení“ tým, že pre ženatých mužov kňazstvo nie je možné.

On sám tvrdí, že chce žiť v celibáte. Principiálne to však odmieta ako podmienku vstupu do kňazstva. „Jednoznačne by mal byť dobrovoľný,“ myslí si.

Pred storočiami by knihu spálili, dnes ju prekladajú do nemčiny a angličtiny

Lajcha, ktorý s ním napísal knihu Tragédia celibátu: Mŕtva manželka, sa momentálne venuje záležitostiam okolo jej prekladu do angličtiny a nemčiny.

„Ide o dlhší proces, musí to prejsť jazykovou, štylistickou a teologickou korektúrou. Až potom sa prejde na grafiku. Nemecká verzia by mohla vyjsť začiatkom leta, anglická niekedy na jeseň,“ povedal Lajcha. Záujem o knihu v zahraničí je podľa neho evidentný, kontaktovali ho odtiaľ už viacerí ľudia.

Baláž upozornil, že ešte pred tristo rokmi by bola ich kniha na zozname zakázaných, jednoducho by ju spálili.

„Jeden biskup, nie z našej diecézy, mi povedal, že ak chcem zostať v kňazskej službe, nemusím pristúpiť k takémuto kroku, lebo už nie sme inkvizítori. Kniha však musí byť odstránená a nikde sa už nesmie objaviť,“ krúti hlavou s tým, že niekoľkoročnú prácu by nikdy nezahodil.

Vzdať sa? To by nebolo chlapské

Kňazské povolanie stále cíti aj Lajcha, no keďže sa netají plánmi na ženbu a vlastnú rodinu, uvedomuje si v tomto smere svoj definitívny koniec.

„Robil som to viac ako deväť rokov a nešlo o žiadny omyl. Niektorí majú tendenciu vnímať to ako moje zlyhanie, ale stojím si za tým, že som sa zachoval správne,“ hovorí.

Zároveň pripomína známy príbeh apoštola Petra, ktorý mal tiež manželku. „Procelibátna ideológia vraví, že keď začal pôsobiť s Ježišom, bol už vdovcom alebo ju zanechal. To je však obyčajné zavádzanie. Neexistuje, aby Kristus, ktorý povýšil manželstvo na sviatosť, od neho žiadal niečo také,“ podotkol.

Obidvaja dúfajú, že téma výlučného svätenia vdovcov a problematika smrti manželky ako nepísanej podmienky kňazstva sa raz dostane do Vatikánu a začne sa to riešiť.

Stále chcú zostať súčasťou rímskokatolíckej cirkvi napriek tomu, že v ostatnom období mali ponuky z rôznych iných kresťanských spoločenstiev, aby k nim prestúpili. Kontaktovali ich adventisti siedmeho dňa, evanjelici, starokatolíci. Odmietli ich s tým, že vo svojej DNA majú zakódované rímskokatolíctvo.

„Práve tejto cirkvi chceme pomôcť a nie vzdať to, čo by nebolo chlapské. Okrem toho by naši nadriadení tvrdili, že sa z nás stali kacíri, heretici s bludárskymi myšlienkami. Vyslovene by mali vodu na mlyn a naša idea by skončila,“ zhodli sa, dodávajúc, že ostať je pre nich síce ťažšou, ale jedinou voľbou.

Či má Baláž ešte nejakú šancu a nakoniec povolenie na pokračovanie kňazskej činnosti dostane, sme sa opýtali Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Z jeho kancelárie nám prišla len stručná odpoveď. „Na otázky týkajúce sa suspendovaného kňaza Petra L. Baláža nemôžeme odpovedať kvôli ochrane osobných údajov,“ napísali.