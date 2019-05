Ďalší škandál v bratislavskej nemocnici?

V rozhorčení sa o svoje pocity podelila s ľuďmi na sociálnej sieti s tým, aby všetci vedeli, ako funguje naše zdravotníctvo. Nemocnica sa bráni, že status je zavádzajúci.

Žena podrobne popísala priebeh banálnej operácie. Podľa chirurga vraj malo vyrezanie obyčajného tukového lipómu trvať, s lokálnym umŕtvením, len dvadsať minút. Na ambulantný zákrok čakal muž dva mesiace, absolvoval ho na bratislavských Kramároch.

„Pichli mu injekcie, lokálne umŕtvili a začali operovať. Podotýkam, že nakoniec sme zistili, že mu to robila všeobecná lekárka, ktorá s chirurgiou nemá nič spoločné,“ spomenula začiatky priateľových zdravotných nepríjemností.

Avizovaná dvadsaťminútová operácia podľa nej trvala dve hodiny. „Len v lokálke… cítil, ako sa mu rýpu až pod lopatkou. Vybrali, zašili a s vývodom na odtekanie krvi, s jednou náhradnou fľašou na výmenu, ho poslali domov,“ uviedla.

Potom sa mali začať problémy. Mužovi sa točila hlava, dostal zimnicu a triašku. „Volal švagrovi, že mu je zle, tak ho večer odviezol späť do nemocnice. Zostal tam do rána a potom prišiel chirurg, ktorý mu povedal, že krváca, lebo mu nezašili cievy. Mohol vykrvácať!“ písala v statuse zhrozená žena s tým, že jej partnera museli operovať znova.

Našťastie ho už vraj uspali, zákrok opäť trval dve hodiny. Po zobudení z narkózy mal podľa nej bolesti, na ich utlmenie si pýtal infúziu. Na to mu mala sestrička povedať: „Môžete byť rád, že dostávate toľko, koľko dostávate. V Anglicku by ste si za tú infúziu zaplatili.“

Takáto reakcia zdravotníčky mladú ženu rozohnila ešte viac. Nakoniec mu vraj infúziu dali, no keď im jej priateľ ráno na vizite povedal, že ho strašne bolí rameno, tŕpne mu ruka a nevie ňou hýbať, lekár len odvetil, že je to dobré, samo sa to zrehabilituje.

O dva dni nato ho vraj chceli poslať domov. Pacient oponoval, že tam prišiel so zdravou rukou a neodíde s nehybnou. Na ďalší deň mu teda mali urobiť röntgen s tým, že tam nič nevidia a zahojí sa to. Domov ísť však znovu odmietol.

Nasledovať malo CT vyšetrenie aj röntgen krčnej chrbtice. „Výsledky ešte nevie. Bol pri tom neurológ, traumatológ a nikto nič, to sa vraj zahojí. Primár mu prišiel povedať, že kvôli infekcii treba vytiahnuť vývod. Priateľ sa ho vtedy opýtal, čo budete robiť s tou rukou? A lekár, že tej vašej ruky tu majú všetci plnú hlavu, nevedia, čo s tým. A kto to má vedieť, on?“ neodpustila si štipľavú otázku nespokojná partnerka.

Zároveň poukázala aj na katastrofálne správanie sestričiek. „Ofučané, nervózne… načo tam pracujú?“ pokračovala v drsnej kritike. Spomenula tiež lekárku, ktorá to celé mala pokaziť už na začiatku.

„Môže sa hanbiť a odovzdať diplom. Nechápem, kde sa tam zobrala. Nezašiť niekomu cievy, to je silná káva… Môžu si byť istí, že toto pôjde na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ uzavrela spŕšku kritiky.

Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská poslala k celej záležitosti stručné stanovisko. „Univerzitná nemocnica Bratislava sa v plnom rozsahu dištancuje od nepravdivého a hrubo zavádzajúceho statusu k priebehu liečby pacienta,“ uviedla Kliská.

V príspevku je podľa nej niekoľko nepravdivých informácií, ktoré hrubým spôsobom poškodzujú dobré meno lekárky a tiež nemocnice. Pacient, ktorý bol v statuse popisovaný, vraj nepodal žiadny podnet ani oficiálnu sťažnosť.

„Ambulantný zákrok vykonala doktorka, ktorá nie je žiadnou všeobecnou lekárkou, ako uvádza autor príspevku, ale je lekárom v špecializovanej príprave v odbore chirurgia. Počas výkonu mal nad ňou dohľad chirurg s dvoma atestáciami a nebol žiadny dôvod na to, aby musel zakročiť,“ tvrdí Kliská.

Dodala, že k zdravotnému stavu či priebehu výkonu neposkytnú bližšie informácie, keďže na to nemajú súhlas pacienta. K správaniu ďalšieho zdravotníckeho personálu sa hovorkyňa nevyjadrila.