Bratislavskí poslanci odsúhlasili americkej ambasáde prenájom pozemkov

Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v predchádzajúcom volebnom období pritom opakovane neschvaľovalo ambasáde návrh na prenájom pozemkov.

Uzatvorením zmluvy o nájme pozemkov sa má majetkovoprávne zabezpečiť užívanie bezpečnostnej zóny amerického veľvyslanectva na ďalšie obdobie a stanoviť výška nájomného. Bratislavskí mestskí poslanci schválili prenájom mestských pozemkov na šesť rokov za 481.070 eur ročne. Z toho 360.802,50 eura (75 percent) uhradí veľvyslanectvo hlavnému mestu a 120.267,50 eura (25 percent) uhradí ambasáda mestskej časti Staré Mesto.

„Nájomca platí nájom jedno euro za m2 na deň po dobu šiestich rokov do dňa účinnosti nájomnej zmluvy. Potom nájomca zaplatí nájomné v sume 0,03 eura do konca nájomného vzťahu,“ píše sa v uznesení. Podmienkou je, že nájomnú zmluvu veľvyslanectvo podpíše do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že sa tak nestane, uznesenie stratí platnosť.

Veľvyslanectvo je oprávnené uplatniť si trojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, pokiaľ však minimálne dva mesiace pred skončením doby nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR. Pôvodne sa počítalo s tým, že ambasáda bude mať rok a pol od účinnosti nájomnej zmluvy na to, aby podpísala zmluvu o vzťahu k pozemku, na ktorom bude stáť jej nová budova. Nesplnenie tejto podmienky malo vyvolať ukončenie nájomnej zmluvy. Táto podmienka ale v upravenom uznesení, ktoré nakoniec mestské zastupiteľstvo schválilo, už nie je. Mestskí poslanci zároveň odsúhlasili, že všetky finančné záväzky americkej ambasády vyplývajúce z nájomnej zmluvy podliehajú dostupnosti financií, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov amerických.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo upozornil, že pre problém so schválením prenájmu pozemkov pre veľvyslanectvo prichádza mesto už dva a pol roka o 1 300 eur denne. „Som rád, že sa v tom pohneme ďalej,“ vyhlásil. Starostka Starého Mesta a mestská poslankyňa Zuzana Aufrichtová vyjadrila spokojnosť nad rokovaním o podmienkach prenájmu.

O návrhu prenájmu pozemkov pred ambasádou rokovalo v minulom volebnom období bratislavské mestské zastupiteľstvo viackrát. V júni 2016 nájom schválilo. Dodatok mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní od schválenia uznesenia. Veľvyslanectvo ho v tejto lehote podpísalo, avšak až po uplynutí doby nájmu, teda po 15. auguste 2016. Mestské zastupiteľstvo tak muselo znova rokovať o novej nájomnej zmluve. Poslanci však už tejto žiadosti opakovane nevyhoveli a nájom neschválili. Problémom bolo, že sa opakovane nenachádzal dostatočný počet poslancov na schválenie. Taktiež aj kritika, ktorú vznášal najmä bývalý poslanec Martin Borguľa voči bezpečnostnému plotu pred ambasádou. Veľvyslanectvo opakovane vyjadrovalo sklamanie, že sa nenašiel dostatok hlasov mestských poslancov na schválenie prenájmu. Zároveň uvádzalo, že jeho plány na presťahovanie sa z Hviezdoslavovho námestia napredujú. Doteraz sa ale tak nestalo.