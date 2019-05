Ružomberkom šprintoval vystrašený medveď

VIDEO: Pozrite si autentické video medveďa v uliciach Ružomberka.

Troj- až štvorročný medvedí samec sa objavil na Cintorínskej a Kalvárskej ulici v Ružomberku, kde vyplašene behal popri autách. „Tá lokalita bezprostredne susedí s hôrkou, ktorá sa napája na Malinô Brdo. Výskyt medveďov je tam bežný. Nejde o hlavný ťah mestom, ale sú tam rodinné domy,“ povedal hovorca ružomberskej samosprávy Viktor Mydlo.

Kvôli medveďovi zavolali ľudia aj mestských policajtov, zviera však už stihlo ujsť. Podľa hovorcu sa vrátilo späť do hory. Pripomenul, že polícia nemá v takýchto prípadoch právo na odstrel. Výnimkou by bola len mimoriadna situácia, keby šelma útočila a ohrozovala niekoho na živote. „Inak o tom rozhoduje ministerstvo životného prostredia. Policajti môžu medveďa jedine odplašiť,“ objasnil Mydlo.

S privolaním mestskej polície súhlasí aj strážca Národného parku Veľká Fatra Miroslav Gejdoš. „Ľudia môžu kontaktovať aj nás, správu národného parku. My to potom riešime tiež v spolupráci s políciou – ak by bolo potrebné v tej oblasti napríklad zastaviť premávku, aby zviera v pokoji odišlo,“ vysvetľuje Gejdoš.

Na margo medveďa v Ružomberku poznamenal, že bol vystresovaný a mohol byť aj nebezpečný. „Ak by sa na chodníku vtedy pohybovali nejakí ľudia, mohol na nich zaútočiť,“ myslí si strážca.

Zo zverejnených záberov sa však podľa neho dá usúdiť, že zhruba štvorročný medveď vôbec nemal chuť útočiť. „Sám bol vyvedený z miery,“ podotkol odborník. Kvôli medveďovi budú oblasť monitorovať. „Mohol sa tam vyskytnúť len náhodou, ale ak by pravidelne vyhľadával kontajnery, bolo by to zlé. To by sme už oslovili aj miestne poľovné združenie,“ priblížil postup ich prípadného konania.

Zároveň vysvetlil, že v súčasnosti prebieha medvedia ruja, preto väčšie samce, hľadajúce si partnerky na párenie, vytláčajú z teritória slabšie medvede. Silnejší „kolegovia“ by ich totiž v tomto období mohli usmrtiť, čo sa v prírode stáva dosť často. Preto „mladíci“ hľadajú útočisko aj v blízkosti ľudských obydlí.

Medveďa pred pár dňami zaregistrovali aj pri Pezinku. V Malých Karpatoch také niečo nie je častým javom, no Gejdoš pripomenul, že v tomto prípade ide o vplyv ľudskej civilizácie, ktorá sa stále rozmáha. „Migračné bariéry, ktoré boli medzi našou časťou Karpát a Alpami, sú v podstate zničené. Spojili sa komunikácie a cesty, ktorými zvieratá chodievali celé stáročia. Narušili sme to,“ vysvetlil s tým, že aj medvede sú schopné prekonávať veľké vzdialenosti. „Máme zdokladované, že jeden zo Slovenska zašiel takmer až do Rumunska,“ uzavrel.

