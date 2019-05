Starosta Petržalky sa ospravedlnil riaditeľkám škôlok

Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka priznal pochybenia zo strany mestskej časti a verejne sa v piatok ospravedlnil riaditeľkám tunajších materských škôl. Stalo sa tak po spoločných rokovaniach oboch strán na upokojenie situácie, ktorá vyvrcholila nedávnou abdikáciou 21 z 24 riaditeliek škôlok. Obe strany sa dohodli na spolupráci, a to aj v súvislosti so všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktoré má starosta naďalej v pláne predložiť.

„Dovoľte mi verejne priznať a ospravedlniť sa za pochybenia mestskej časti, ktoré vás mohli uviesť do právnej neistoty. Takisto sa ospravedlňujem za svoje výroky, ktoré mohli byť v niektorých prípadoch chápané ako urážlivé, alebo znevažujúce vašu prácu,“ vyhlásil na tlačovej besede Hrčka. Pochybenia a nedorozumenia podľa neho vznikli na oboch stranách, do budúcnosti sa ich chcú vyvarovať.

Výsledkom rokovaní je tiež dohoda o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude pri riešení situácie v materských školách využívať aj odborný potenciál riaditeliek škôlok. Pripravované kroky a návrhy v záujme Petržalčanov a ich detí chcú vzájomne konzultovať a pripomienkovať. „Dohodli sme sa na spolupráci. Naším záujmom je spolupracovať s mestskou časťou a chceme naozaj spraviť všetko pre našich najmenších Petržalčanov,“ poznamenala Emília Šimková, riaditeľka materskej školy na Pifflovej ulici.

Mestská časť sa zároveň zaviazala dodržiavať všetky právne predpisy súvisiace s prevádzkou a riadením materských škôl. Podľa starostu teda nebude nijakým spôsobom obmedzovať ich zákonné kompetencie, a to ani odporúčacími kritériami na prijímanie detí do škôlok. Na druhej strane ale zdôraznil, že VZN o čiastočnej úhrade nákladov je kompetenciou mestskej časti a je úlohou úradu a poslancov, aby spoločne nastavili pravidlá a finančné hodnoty. Materiál momentálne prechádza pripomienkovaním. „Budeme vzájomne rešpektovať kompetencie a nebudeme si do nich zasahovať, ale budeme sa snažiť vzájomne spolupracovať,“ poznamenal Hrčka.

Škôlky budú fungovať v normálnom režime

Obe strany taktiež ubezpečili, že všetky škôlky budú od pondelka (3. 6.) fungovať v normálnom režime. Teda aj tie, kde k 31. máju končia na poste po hromadnej abdikácii ich doterajšie riaditeľky. Mestská časť už v tejto súvislosti vypísala výberové konania, do ich ukončenia budú doterajšie riaditeľky poverené vedením škôlok. Do výberových konaní by sa mali opätovne hlásiť aj odchádzajúce riaditeľky. „Prisľúbili sme, že pokiaľ sa dohodneme na spolupráci, tak sa do výberových konaní prihlásime,“ podotkla Šimková.

Abdikácia riaditeliek bola reakciou na vedenie mestskej časti, ktoré podľa nich zasahuje do ich odbornosti a kompetencií a spochybňuje ich postupy a rozhodnutia. Taktiež malo na ne vyvíjať nátlak na protiprávne konanie a porušovanie zákona o ochrane osobných údajov. Spôsob prijímania detí a VZN nebolo údajne hlavným dôvodom.

Krátko predtým prišiel starosta s návrhom zvýšiť poplatok pre všetky deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Petržalke, na 300 eur mesačne. Za deti s trvalým pobytom v mestskej časti by rodičia aj naďalej platili poplatok 30 eur mesačne. Samospráva chce týmto návrhom všeobecného záväzného nariadenia vyriešiť dlhoročný problém, spočívajúci v tom, že mnoho prijatých detí malo trvalý pobyt mimo Petržalky, alebo boli mladšie ako tri roky. Mestská časť zároveň pripravuje kroky na rozširovanie kapacít škôlok aj riešenie problému s nedostatkom pedagogického a nepedagogického personálu.