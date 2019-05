Vodiči MHD v Prešove štrajkujú, časť liniek jazdí s miernym meškaním

Vodiči prešovskej hromadnej dopravy neustúpili a v piatok od rána sú v ostrom štrajku. Chceli vstúpiť do areálu dopravného podniku, no nepustili ich, a tak protestovali pred vchodom do mestskej spoločnosti. Zo 130 vodičov, ktorí bežne počas pracovného dňa zabezpečujú dopravu v meste, do zmeny nastúpilo iba tridsať.