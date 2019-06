Horehronským expresom za dobrodružstvom zbojníckeho kraja

VIDEO: Historická jazda otvorila turistickú sezónu na Horehroní.

Surovcov chodník a múzeum zvoncov

Prví nadšenci nostalgických jázd sa vydali za dobrodružstvom do zbojníckeho kraja – k vstupnej bráne na Muránsku planinu, ktorou je horské sedlo Zbojská. „Návštevníkov tam čaká zbojnícka pochúťka, chodník Jakuba Surovca, vyhliadková veža a zvieratká,“ hovorí Petra Ridzoňová Hlásniková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie.

„Na trase Brezno – Mlynky stojí vlak na Červenej Skale, kde je pre turistov pripravený minibus, aby sa mohli odviezť do obce Šumiac. Tam je k dispozícii požičovňa e-bikov, na ktorých môžu zdolať najvyšší slovenský cyklobod, teda Kráľovu hoľu,“ povedala Ridzoňová. Pripomenula, že v Šumiaci je aj nádherné múzeum zvoncov a tradičná izba.

„Nechýba chodník, ktorým sa ľudia môžu prejsť k prameňu Hrona neďaleko Telgártu alebo k Chmarošskému viaduktu. Je úžasnou pamiatkou, aká sa nenachádza nikde inde, len u nás. Cestou netreba vynechať ani Dobšinskú ľadovú jaskyňu či samotnú dedinku Mlynky. Je sa na čo pozerať,“ podotkla Ridzoňová, ktorá je presvedčená, že tohtoročná novinka sa stane topproduktom letnej sezóny.

Vlakom do národných parkov

S nápadom vypraviť historické vlaky, ktoré dnes na koľajniciach už len tak nestretnete, prišiel banskobystrický vicežupan Ondrej Lunter. Zdôvodnil to tým, že na Horehroní strávil veľkú časť svojho detstva a preto má k nemu silný vzťah. „Veľmi ma mrzí, že v tomto krásnom kúte Slovenska ubúdajú verejné služby. Ostatných dvadsať rokov sledujem, že sem chodieva stále menej vlakov, a pritom je tu tak nádherne,“ povedal Lunter.

Nevýhodou horehronského regiónu je podľa neho chýbajúci priemysel, no v protiklade s tým je obrovským plusom nepoškvrnená príroda. „Sú tu tri národné parky a ja sa veľmi teším, že stovky turistov teraz budú môcť každý týždeň spoznávať túto lokalitu jedinečným spôsobom. Okrem zážitku zo samotnej jazdy vlakom môžu na jednotlivých miestach vystúpiť a vidieť ich zblízka,“ pripomenul.

Čerstvá novinka bude premávať od júna do konca augusta. Ak sa osvedčí, budú uvažovať o predĺžení sezóny od mája až do októbra alebo o celkovom zintenzívnení spojov. „Mám informácie, že záujem je veľmi veľký. Len mi to potvrdzuje, že potenciál tunajšej prírody, turizmu a ľudí, ktorí tu žijú, je obrovský. Musíme len vytvoriť podmienky, aby sa sem návštevníci vedeli dopraviť,“ uzavrel Lunter.

Augustové prekvapenie: astrovlak

Horehronský expres vyráža z Brezna každý piatok a sobotu. Je súčasťou turistickej identity Banskobystrického kraja s názvom Za horami, za dolami. Sľubuje rozprávkové zážitky pre deti aj dospelých.

Obojsmerný lístok stojí od päť do pätnásť eur – závisí od trasy či nároku na zľavu. Novinka dopĺňa ponuku zážitkových vlakov v regióne, z ktorých niektoré už majú svojich stálych priaznivcov. K najznámejším patrí Čiernohronská železnička, ktorej história siaha do roku 1909 a je spätá s drevospracujúcim priemyslom. Z Čierneho Balogu premáva na výhybňu Šánske, do Dobroče a do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline.

Zubačka Tisovec jazdí počas letných prázdnin z lokality Zbojská do Tisovca a späť každú druhú sobotu. Ponúka neopakovateľné výhľady z tridsaťmetrových viaduktov na panenskú prírodu Muránskej planiny.

Astrovlak je spojením večernej jazdy Čiernohronskej železničky cez Lesnícky skanzen. Umožňuje pozorovanie hviezd a nočnej oblohy s profesionálnym astronómom a kvalitnými ďalekohľadmi. Počas leta vyrazí na nočnú jazdu v troch termínoch – 4.,11. júla, a 8. augusta.