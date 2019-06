Víkend v centre Bratislavy v znamení násilia

Polícia v piatok podvečer až šiestimi výstrelmi spacifikovala muža, ktorý sa vyhrážal okoloidúcim nožom. Muž chcel najprv vniknúť do budovy ministerstva financií na Štefanovičovej ulici a zranil pritom strážcu budovy. Potom šiel peši do centra mesta, pričom sa vyhrážal okoloidúcim. „Bol nebezpečný pre svoje okolie a samotných policajtov, a preto hliadka použila služobnú zbraň,“ informovala polícia. Postrelený muž sa sám bodol do brucha. Policajná streľba na ulici plnej ľudí zasiahla aj 15-ročné dievča, ktoré má byť v nemocnici mimo ohrozenia života.

Obaja zranení muži sú po operácii, v stabilizovanom stave, informovala v nedeľu hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Eva Kliská. „Jeden pacient však i naďalej zostáva v umelom spánku,“ uviedla. Podľa zdrojov agentúry SITA mal byť páchateľ v ohrození života.

Zákrok policajtov sa stal predmetom kritiky na sociálnych sieťach. Podľa oznámenia polície ho bude prešetrovať Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra. „V piatok večer sme zverejnili video, z ktorého bolo zrejmé, že policajti odohnávali okoloidúcich ľudí, ktorí nemali žiadnu sebazáchovu, útočníka si nakrúcali na mobily, prípadne išli okolo s nákupom, akoby sa nič nedialo. Policajti zasiahli okamžite až potom, keď napadol jedného z nich za neustáleho kriku, že zabije všetkých vrátane policajtov,“ uviedla polícia na svojom facebooku.

Na neďalekom Hurbanovom námestí v sobotu ráno napadol 28-ročný muž 22-ročného nepočujúceho. Útočník mal obeť kopnúť do hlavy. Mladík utrpel krvácanie do mozgu v spojení s opuchom, je vo vážnom stave. Polícia pritom tvrdí, že prijala zvýšené bezpečnostné opatrenia ešte pred incidentom. „Bohužiaľ, nie je fyzicky možné byť všade a konfliktom ihneď zabrániť,“ uviedla na sociálnej sieti.

Podobný útok sa odohral na Obchodnej aj 26. mája 2018. Vtedy mal Juraj H. napadnúť a kopnúť do hlavy Filipínca Henryho Acordu. Ten na následky zranení neskôr zomrel.

Polícia v sobotu ráno zadržala v Bratislave ďalšieho útočníka. Tridsaťdeväťročný muž urážal troch Keňanov, pľul na nich a vyzýval ich k bitke. Tento prípad vyšetruje NAKA, keďže vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu hanobenia rasy a národa.

VIDEO: Polícia zasahovala na bratislavskej Obchodnej ulici proti mužovi s nožom

VIDEO: Zásah polície proti útočníkovi s nožom z iného uhla