Diviakom sa v Žiline páči. Miestni sa boja, že zaútočia

VIDEO: Pozrite sa, ako diviaky obsadili žilinské sídlisko.

Na sídlisku Hájik sa rodinky diviakov objavujú denne. V čase nášho príchodu sme tiež natrafili na skupinku, ktorá sa pásla na lúke len pár metrov pod oknami panelákov.

Diviačie sídlisko

„Nie je to nič výnimočné, máme to tu už dvadsať rokov. Pravidelne ich sledujem z balkóna,“ hovorí Jaroslav Panák. Zvieratá tam vraj vída v rôznych časoch. „Niekedy skoro ráno, inokedy poobede alebo večer. Pohybujú sa popri detskom pieskovisku, ale aj pri vchodoch. Minule som stretol dve rodinky s pätnástimi maličkými,“ povedal.

Neraz sa ocitol zoči-voči diviakom vo vzdialenosti dvoch metrov. „Necítil som sa bezpečne, zakričal som a odišli,“ dodal.

Strach z divých zvierat v uliciach má aj Veronika Jámečná. „Je ich tu neúrekom. Večer ich vídam pri kontajneroch. Keď sa v takom čase vraciam domov, bojím sa. Uvažujem, že ak ma napadnú, kde rýchlo vyleziem, na ktoré auto,“ podotkla s tým, že ju poteší, ak sa tento problém konečne vyrieši.

„Nie je to sranda, veď nám tu behajú malé deti. Nikdy nevieme, kedy a kde sa diviaky zrazu objavia,“ povedala. Celý problém vraj vznikol dávnejšie, keď ľudia považovali náhodne zatúlaných diviakov na sídlisku za atrakciu a z okien im vyhadzovali potravu. „Zvykli si na to a jednoducho sa sem nasťahovali. Mnohí si už asi uvedomili, čo tým spôsobili, ale neskoro,“ uzavrela.

Diviaky sa socializovali

Juraj Páleš tiež potvrdzuje, že diviaky na sídlisku sú pre nich každodennou realitou. „Nemajú žiadny rešpekt a strach z ľudí. Môžeme po nich trúbiť, robiť čokoľvek, už sú socializované. Berú to tu ako svoje bežné prostredie,“ hovorí. Nevie však o prípade, že by niekoho napadli či niekomu ublížili. „Asi sa čaká, kým sa niečo také nestane,“ myslí si.

Ľudia ich podľa neho nekŕmia a za to, že zvieratá prídu a hľadajúc potravu prevrátia kontajnery, nemôžu. Súhlasí s tým, že to treba riešiť najmä kvôli deťom.

„Dospelí vedia, ako pri diviakoch reagovať – zostanú ticho a idú ďalej. Minule sa však pri stretnutí s nimi jedno dievčatko veľmi zľaklo. Začalo strašne kričať a v takom prípade môže byť reakcia zvieraťa naozaj nebezpečná,“ zhodnotil.

Ďalší mladý muž sa na to pozerá s humorom. „Je to už taká naša súčasť, ale nejaké vážne problémy s tým nie sú. Ľudia si diviaky natáčajú, kŕmia ich, sú tu ako domáci maznáčikovia,“ povedal s úsmevom Roman.

Začnú s čistením okolia v kritickej oblasti

Situáciu s diviakmi na sídlisku Hájik pravidelne monitoruje mestská polícia. „V prípade nahlásenia ich pohybu je na miesto bezodkladne vyslaná hliadka, ktorej úlohou je dohľad nad bezpečnosťou obyvateľov, prípadne ich usmerňovanie,“ uviedol žilinský mestský policajt Martin Matejko.

Hovorkyňa magistrátu Barbora Zigová vysvetlila, že sa snažia robiť všetko pre to, aby sa tento nezvyčajný stav na sídlisku riešil.

„Treba však povedať, že mesto nemá kompetencie riešiť diviačiu ani žiadnu inú zver. Komunikujeme však s príslušným poľovníckym združením,“ hovorí. Z možností, ktoré vraj ako samospráva majú a ako môžu v tejto veci konať, je čistenie mestských pozemkov a stojísk pod kontajnermi. „To sú opatrenia, ktoré majú za cieľ predchádzať týmto problémom,“ podotkla.

Aktuálne spúšťajú v spolupráci s mestskou políciou informačnú kampaň, ktorá má robiť osvetu medzi obyvateľmi a radiť, ako sa správať pri stretnutí s diviakmi.

„V júni budeme na mestskom zastupiteľstve schvaľovať dotáciu pre Urbársku obec Závodie, aby si za tieto peniaze vyčistili pozemky, ktoré sú ich a nachádzajú sa v okolí kritickej oblasti. Využívame teda všetky možnosti, ktoré mesto má, aby sme tento problém eliminovali,“ dodala.

Divé svine si na človeka zvykli

Šéf oblastného zväzu poľovníkov Peter Marčulinec postup mesta schvaľuje. „Všetka česť, ako sa tej veci venujú. Rozumejú aj tomu, že výskyt diviakov na sídlisku nespôsobili poľovníci,“ hovorí.

Podľa neho sú za tým dve príčiny. „Prvou je nehorázny a protizákonný atak prírody v podobe motoriek, štvorkoliek a terénnych áut premávajúcich sa po horách. Tie divú zver odtiaľ vypudili a naučili ju stratiť plachosť,“ vraví rozhorčene.

Druhou príčinou je podľa neho dostatok potravy, ktorú zvieratá nachádzajú v kontajneroch. Nie je vraj ničím výnimočným, keď tam ľudia vyhadzujú zemiaky a iné neskonzumované jedlá. „Malé deti ich dokonca kŕmia rožkami a hladkajú,“ tvrdí poľovník.

Je presvedčený, že treba zakročiť najmä proti spomenutým vandalom v lesoch, aby zverom nenarúšali ich prirodzené prostredie a nevyháňali ich z neho bezohľadným správaním. „Poľovníci si v tomto prípade svoju úlohu plnia. Stále lovíme, pričom sa orientujeme najmä na lokality známe atakom diviakov. Vlani sme len v okolí Hájika ulovili až stodesať kusov,“ povedal.

Myslí si, že veľmi dobrým krokom by v tejto súvislosti boli podzemné kontajnery, ktoré by mesto mohlo osadiť. Zvieratá by sa tak nemali ako dostať k potrave a už by ich tam nič nelákalo.