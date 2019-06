Druháčka sedí bokom, podľa učiteľky je to v poriadku

Druháčka Základnej školy v Brusne sedí v lavici otočená chrbtom k ostatným spolužiakom a díva sa do steny. Jej matka sa pýta, čo také dcéra musela urobiť a či je to normálny prístup pedagóga. Podľa učiteľky dievčatko sedí mimo ostatných preto, lebo vyrušuje.

Zúfalá mama osemročnej žiačky sa na praktiky svojráznej učiteľky posťažovala na sociálnej sieti. Uverejnila aj fotografiu triedy, na ktorej vidieť lavicu umiestnenú pri stene, bokom od ostatných, v ktorej jej dcéra sedáva. „Moje dieťa je od všetkých otočené chrbtom,“ opísala matka.

Aj pri našej návšteve druháčka sedela v lavici pri stene, ostatným chrbtom.

V prvej triede malo dievčatko výborné výsledky a nemali s ňou problémy. Druhý rok sa to už začalo kaziť. „Jedného dňa som išla po dieťa do školy a tam mi povedali, ako sa pani učiteľka k mojej dcére správa. Vraj ju chytila za ruku a nasilu ťahala. Dieťa revalo na celú chodbu, pričom učiteľka jej hovorila: Si sprostá, nič nevieš, ideš naspäť do škôlky,“ pokračovala matka.

Matka sa o incidente dozvedela po roku

Neskôr jej mala dcéra prezradiť, že idú na výlet, ale ona sa do autobusu nezmestí. „Nakoniec išla, no doma hovorila, že boli na nejakej výstave a keď sa o pár krokov posunula od spolužiakov, učiteľka ju chytila za krk a odtlačila k iným deťom. Keď som to počula, hneď som išla za triednou. Reagovala, že čo to riešite, to už bolo minulý rok. Ja som sa to však dozvedela asi pred tromi mesiacmi od iných pedagógov,“ objasnila matka.

Zašla teda za riaditeľom školy, no on jej mal povedať, že s tým nič neurobí. „V tom čase som už s dcérou navštevovala psychológa aj psychiatra. Znovu som išla za triednou, že to musíme riešiť. Povedala, že psychiater nie je lekár, ten jej nepomôže. Odvtedy so mnou nekomunikuje,“ podotkla nešťastná mama.

Dievča večer užíva lieky, aby sa ráno nebálo ísť do školy

Najskôr nechcela veriť, kde v triede sedí jej dieťa. „To nie je somárska lavica, to dieťa tam takto sedí už tretí týždeň!“ reagovala zhrozene. „Doma plakala, že sa jej každý posmieva a učiteľka na ňu kričí, že je hlásna trúba, že je tučná, nikto ju nechce, nikam nepatrí a že nemá byť na tomto svete,“ zopakovala dcérine ponosy. Riaditeľovi vraj doniesla aj potvrdenie psychiatria, že dievča má poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Nechýbalo odporučenie, ako má učiteľka k žiačke s takým problémom pristupovať. „Iní pedagógovia sa na dcéru nesťažujú. Dieťa je teraz na liekoch, ktoré večer užíva, aby sa ráno nebálo ísť do školy,“ uzavrela matka.

Riaditeľ na učiteľku nedá dopustiť

Riaditeľ školy Alexander Šabo nedá na učiteľku, ktorá tam pracuje päť rokov, dopustiť. „Doteraz nemala žiadne problémy a verím, že aj tento sa vysvetlí,“ hovorí. „V marci sme tu mali komplexnú inšpekciu a pani učiteľka z toho vyšla ako najlepší pedagóg na prvom stupni. Má výbornú interakciu so žiakmi a ja dám za ňu ruku do ohňa,“ zastal sa učiteľky riaditeľ. Kvôli problému s druháčkou už zvolali výchovnú komisiu, kde sa stretnú s obidvoma stranami – s matkou aj učiteľkou.

Učiteľka Soňa Donovalová šikanovanie odmieta. „Mamička sa dala zmanipulovať určitými ľuďmi a dievčatko začalo robiť všetko úplne inak, ako malo,“ povedala. „Išli sme na jedno podujatie a celý čas sa ma držala za ruku. Keby bola šikanovaná, bola by odo mňa ďalej,“ myslí si Donovalová. Tvrdé poznámky, ktoré mala dieťaťu adresovať, rázne popiera. „Z mojich úst by niečo také nevyšlo,“ krúti hlavou s tým, že niekto sa jej snaží zbaviť a je pri tom schopný použiť všetky možné klamstvá.

Podľa učiteľky dievča ostatných vyrušuje, odborníci s prístupom nesúhlasia

Oddelenú lavicu zdôvodnila učiteľka tak, že ostatných žiačka zabávala a vyrušovala. „Sedí tam, keď pracuje samostatne. Počas vysvetľovania učiva sa všetky deti musia pozerať na mňa a vtedy je medzi ostatnými. Minule si však napríklad čítala pod lavicou knihu, takže zase som na ňu musela zvýšiť hlas,“ podotkla.

Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová hovorí, že oddelená lavica rozhodne nie je efektívny výchovný model. „Za určitých okolností by bolo možné považovať to za istý typ segregácie od kolektívu,“ mieni. Upozornila tiež, že ak má dieťa nezvládnuteľné správanie, má ho také aj v momente, keď sedí bokom. Objasnila, že inšpektori v prípade šikanovania konajú vtedy, keď riaditeľ školy o tom vie a nerieši to. „To znamená, že my potom konáme voči riaditeľovi,“ dodala šéfka inšpekcie.

Lavicu bokom nepovažuje za šťastné riešenie ani klinický psychológ Jindřich Cupák. Izolovať človeka od ostatných je podľa neho ten najvyšší trest, aký je možné udeliť. „Vyčlenené dieťa, ktoré má vyššiu váhu a problémy so sebakontrolou, sa stáva terčom posmechu. Ak sa k tomu pridá učiteľka, ktorá je producentom šikanovania, je to ešte horšie. V takom prípade sa žiak nemá o koho oprieť a prichádza o sebavedomie,“ vysvetlil s tým, že šikanovanie je zlé zo strany rovesníkov, no o to viac je trestuhodné od pedagóga. „Ten nemusí byť zlý, môže byť schopný, ale určitého žiaka nezvláda a rieši to nevhodným spôsobom,“ uzavrel psychológ.