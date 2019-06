Poslanec obviňuje martinského primátora z podplácania

Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Martine bolo veselé. Primátor Ján Danko si od poslanca Stanislava Thomku, ktorý je tiež konateľom mestskej spoločnosti TV Turiec, vypočul, že sa ho snažil ovplyvniť, aby hlasoval za výstavbu kabínkovej lanovky zo Strání na Martinské hole z mestských peňazí. „Ponúkol mi za to protislužbu v podobe zachovania mojej funkcie v mestskej spoločnosti. Posunul som to na analýzu advokátskym kanceláriám, ktoré mi to potvrdili,“ povedal nám už na osobnom stretnutí Thomka s tým, že zároveň mu bolo odporučené, aby v tejto veci podal trestné oznámenie. Urobil to priamo v Bratislave na protikorupčnej jednotke Národnej kriminálnej agentúry. Keby vraj tento krok nepodnikol, sám by v budúcnosti mohol čeliť trestnému konaniu v súvislosti s krytím trestného činu.

Martinský poslanec Stanislav Thomka podal na primátora trestné oznámenie. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Thomka vysvetľuje, že problémy s primátorom siahajú do obdobia spred komunálnych volieb, keď podporoval iného kandidáta. „Voči práci v televízii mi nič nevyčítal, problém mal iba s mojou osobou,“ tvrdí poslanec. Ten vraj primátorovi na rovinu povedal, že ak má byť on prekážkou vo vedení a rozvoji televízie, nemá problém odísť. O nejaký čas sa však stretli znova. „Navrhol mi, že ak budem hlasovať za lanovku na Martinské hole, nebude otvárať moju pozíciu a na valnom zhromaždení ma ako štatutár neodvolá. V opačnom prípade platí dohoda, že končím v auguste,“ spomenul slová, ktoré medzi nimi padli.

Na zastupiteľstve upozornil, že primátorom pretlačované uznesenie mesto pripraví o 8,5 milióna eur, ktoré by zaplatilo za lanovku. „Keď som si porovnal, koľko stoja takéto projekty v iných strediskách, prirátal k tomu infraštruktúru a všetko okolo toho, možno by sme skončili až na pätnástich miliónoch. Tie by sme vlastne investovali do naštartovania biznisu súkromnej firmy. Mestská lanovka by totiž viedla do súkromného strediska,“ vysvetlil.

Primátor potvrdil, že vo veci oslovil aj ďalších poslancov, ale vraj si ich nekupoval. „Je pravda, že nielen s pánom Thomkom som diskutoval, ale s takmer väčšinou poslancov. Hľadal som podporu, pýtal som sa na ich požiadavky. Diskutoval som opakovane minimálne s dvadsiatimi,“ reagoval primátor.

Mestský úrad v Martine. Autor: Eva Štenclová, Pravda

„Ak je to pravda, je to veľmi vážne,“ hovorí ďalší martinský poslanec Peter Kašuba. On sám za výstavbu lanovky z mestských peňazí nie je. Poslanec Michal Uherčík uviedol, že Thomkove slová vníma aj ako súčasť politického boja, no viac to nerozvádzal. „Určite chcem, aby sa diskutovalo o lanovke a o tom, prečo by mala stáť. V tomto momente však nedokážem tento zámer podporiť,“ povedal.

Viceprimátor Rudolf Kollár označil ostré vyjadrenia, ktoré na rokovaní padli, za účelové. „Ak chceme odkliať Martinské hole, treba čosi robiť. Bez toho, aby bol v meste určitý investičný zámer, nedokážeme rozhýbať cestovný ruch,“ povedal.

Primátor nakoniec uznesenie o lanovke stiahol. Následne dali poslanci návrh na zrušenie uznesení z minulosti, ktoré majú súvis s výstavbou lanovky. „Chceli sme tak začať od nuly a napriek tomu, že cez zastupiteľstvo to prešlo, primátor sa rozhodol nepodpísať to,“ uzavrel Thomka.

Primátor Danko sa ani v oficiálnom stanovisku zámeru s lanovkou sa nevzdáva a tvrdé slová, ktoré padli na zastupiteľstve, rázne odmieta. „Poskytnem maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a podniknem kroky na ochranu svojho dobrého mena,“ uzavrel.

Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka ide v súvislosti s martinským prípadom o lobing, ktorý má v demokracii svoje miesto. „Je ale veľmi dôležité, aby sme pri tom vedeli kto, akým spôsobom a v čí prospech ovplyvňuje proces rozhodnutí,“ povedal. Na Slovensku sa vraj tvárime, že lobing neexistuje alebo je zlý. „Má svoje miesto, no problém je v tom, že doteraz nemal upravené hranice, preto máme pocit, že je to niečo netransparentné, a pritom je všade. Len ho treba normálne vymedziť,“ doplnil.