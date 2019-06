Maturita za mrežami ako krok do budúcnosti

Väzni z Ilavy študovali odbor podnikanie v remeslách a službách na Strednej odbornej škole Pruské. Išlo o dvojročné nadstavbové štúdium. Maturitná skúška za mrežami sa nelíšila od tej, ktorá prebieha na slobode.

„Maturity prebiehajú podľa pravidiel. Títo študenti boli pripravení celkom dobre, pretože majú motiváciu uplatniť sa vo svojom budúcom živote,“ skonštatoval predseda maturitnej komisie zo slovenského jazyka a literatúry Tomáš Pupák. Nemyslí si, že by študenti z radov väzňov boli iní ako tí, ktorí študujú na slobode, len možnosti prípravy majú mierne sťažené. „Ale majú motiváciu, vzhľadom na to, čo prežili v minulosti a rozhodli sa budovať svoju budúcnosť spôsobom, spojeným so vzdelaním a maturitou,“ uzavrel Pupák.

Podľa zástupkyne riaditeľky Strednej odbornej školy v Pruskom Ľubice Lašovej študovali odsúdení z Ilavy dva roky. Nedochádzali mimo priestoru najstráženejšej väznice, ale učitelia chodili za nimi do ústavu. Pôvodne študovali až piati väzni, ale dvoch prepustili na slobodu a štúdium už nedokončili, preto v piatok maturovali iba traja. Skladali skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka a odborných predmetov ako ekonomika, účtovníctvo, podnikanie v cestovnom ruchu, manažment, marketing, podnikanie a drobné podnikanie. Otázky boli pripravené rovnako ako pre študentov na slobode. Podľa Lašovej študenti z radov trestancov pristupovali k vzdelávaniu veľmi zodpovedne, snažili sa a bojovali aj o to, aby získali čo najlepšie známky.

Medzi väzňami záujem o štúdium je

Pedagóg vzdelávania v ilavskom ústave na výkon trestu Marián Iskra vraví, že pre dvoch z troch väzňov, ktorí skladali skúšku dospelosti, sa maturitou vzdelávanie nekončí. Obaja chcú neskôr, po prepustení na slobodu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Podľa neho je medzi odsúdenými záujem o štúdium počas odpykávania si trestu. Momentálne študuje dokonca až dvadsať väzňov v rôznych odboroch, ktoré zabezpečuje Stredná odborná škola Pruské a Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom.

Medzi trojicou maturantov bol aj Tomáš, ktorý si za mrežami odpykáva trest osem rokov a štyri mesiace odňatia slobody za vydieranie. Vraví, že s maturitou sa lepšie uplatní vonku, kde chce viesť riadny život a vyvarovať sa ďalšieho páchania trestnej činnosti.

„Momentálne mám už sľúbenú prácu u strýka, pôjde o robotu s montážou elektrických zariadení,“ povedal Tomáš. Jeho spoluväzeň Jozef dostal trest deväť rokov za drogovú trestnú činnosť. Z nich si odsedel už takmer sedem a na konci roka môže požiadať o podmienečné prepustenie. Je jedným z väzňov, ktorý uvažuje nad ďalším štúdiom na vysokej škole. Kým bol na slobode, učil sa za predavača rozličného tovaru, ale školu nedokončil. V ilavskej väznici však možnosť vyštudovať a zmaturovať využil. „Je to lepšie, ako sedieť na izbe,“ povedal s úsmevom. Priznal, že študuje aj preto, lebo sa na slobode určite nechce vrátiť k zločinu.

V budúcom roku čaká maturita až piatich väzňov v odboroch stolár, záhradník, mäsiar, cukrár a kuchár. Na štúdium sa prihlásilo ďalších pätnásť odsúdených.