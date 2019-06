Ján Fiťma posúva ľudí do grimasy

Profesionálny tvorca kresleného humoru už roky publikuje svoje diela aj v denníku Pravda. Mnohé z nich môžu vidieť návštevníci aktuálnej výstavy v revúckom kultúrnom dome. „Od roku 2011 som pre Pravdu urobil okolo tristo karikatúr, vystavených je momentálne osemdesiat. Medzi nimi svetové, slovenské aj české hviezdy z oblasti hudby, filmu či športu,“ hovorí Fiťma. Každý človek má podľa neho svoje typické črty, ktoré on vníma ako čiarový kód tváre. „Niečo má väčšie, niečo menšie, no a ja sa to snažím zachytiť. Keď sa na niekoho pozerám, jeho tvár vnímam technicky. Posúvam to do takzvanej grimasy, pričom je pre mňa dôležitý emočný prvok ako úsmev alebo vysunuté časti z profilu. Lícne kosti, nos a podobne,“ objasnil.

Vzápätí pripomína, že pri portréte maľujete to, čo vidíte, no s karikatúrou je to inak. „Je zložitá v tom, že musíte ísť, obrazne povedané, až za roh,“ podotkol. Nevie jednoznačne povedať, kto sa mu karikoval najlepšie, no vďačným objektom je vraj legendárny herec Jozef Kroner, ktorý je známy výraznými črtami. „Keď má niekto modelkovskú tvár, musím dávať veľký pozor, kde sa tie veci dajú predimenzovať a kde by sa mohli ubrať,“ vysvetlil umelec.

Karikaturista Ján Fiťma. Autor: Archív D. F.

Karikovanie vybraného objektu mu trvá tri, niekedy aj štyri dni. „Najskôr si musím nájsť obrazovú predlohu – väčšinou sú to fotografie, ktoré si nájdem na internete, alebo videá na rôznych kanáloch. To mi pomáha zachytiť mechaniku tváre – ako sa tá osoba smeje, zatvára či otvára ústa. Postupne si to skladám, je to skoro veda,“ povedal Fiťma. Tento druh umenia si vybral po obdobiach, keď si už prešiel všetkým – od portrétovania až po maľovanie krajiniek. V roku 1993 mu prišla spoločenská objednávka od tlače, či nevyskúša karikatúry. Chytilo ho to za srdce a odvtedy tvorí pre rôzne periodiká až doteraz.

Medzi jeho najznámejšie diela patrí karikatúra Jara Filipa, no skvele takto zvečnil aj svoju obľúbenú kapelu Scorpions. Originál daroval jej členom osobne na ich košickom koncerte. „Vyrastal som na nich, v chlapčenských rokoch som ich obdivoval. Nikdy predtým sa mi ani nesnívalo, že ich stretnem zoči-voči. Bol to veľký zážitok,“ spomína na neopakovateľné chvíle. Podobne obdaroval tiež herečku Zuzanu Kronerovú, ktorej svoju vlastnú prácu odovzdal na Kremnických gagoch. „Každá karikatúra má v sebe skrytú symboliku, ani pri tej jej to nie je inak. Keď som ju študoval a hľadal na ňu materiál, našiel som video, kde s kolegami Lasicom a Satinským parodujú Jánošíka. Pani Kronerová hrala rolu tej, ktorá ho nabonzovala pandúrom. Preto som jej namiesto náušnice nakreslil háčik – ako znak háku, na ktorý nášho národného hrdinu zavesili,“ hovorí. No keďže háčik na obrázku má aj protihrot, môžeme ho vnímať tiež ako rybársky. „To zas súvisí s jej otcom, vášnivým rybárom. V jednom rozhovore vravela, že by to po ňom oprášila a tiež by sa stala rybárkou,“ dodal karikaturista.