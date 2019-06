Súd odborárom Dopravného podniku nezakázal štrajkovať

Okresný súd Košice II v odôvodnení rozhodnutia konštatuje, že právo na štrajk je zakotvené v Ústave SR ako jedno z hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a patrí k významným ústavným právam. Ústava zaručuje právo na štrajk bez väčších obmedzení. Žalobca (DPMK, pozn. TASR) podľa súdu neosvedčil základné skutočnosti potrebné na preukázanie, že je potrebné navrhovanou formou dočasne upraviť pomery strán a podľa názoru súdu by išlo o neprimeraný zásah do vzťahov medzi žalobcom a žalovanými, spresnila Pančurová.

DPMK podľa názoru súdu nehrozí nenapraviteľná ujma, ale u žalovaných, ktorými sú Základná organizácia vodičov mestskej hromadnej dopravy (ZO VMHD) pri DPMK a ZO Integrovaného odborového zväzu (IOZ) pri DPMK, pri vyhovení návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia by došlo k zásahu do ich ústavného práva. Ujma, ktorá žalobcovi môže vzniknúť, nie je nenapraviteľná. Pokiaľ žalobcovi nejaká ujma vznikne, môže sa domáhať svojho práva podaním žaloby o plnenie. Z tohto pohľadu súd návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd žalovaným ako odborovým organizáciám uložil povinnosť zdržať sa realizácie práva na štrajk, považuje za nedôvodný, dodala.

Ako potvrdila predsedníčka ZO IOZ pri DPMK Andrea Vindišová, naďalej zostávajú v štrajkovej pohotovosti – ostré štrajky nevylučujú, no nateraz ich neplánujú. Rozhodnutie súdu nás teší, viac-menej sme v takýto výsledok dúfali. Najväčším úspechom by však pre nás bolo to, keby mesto odkleplo pre DPMK viac peňazí a zaplatilo tak za objednané služby vo verejnom záujme, dodala s tým, že sa plánujú zúčastniť na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva a poslancom adresujú otvorený list. Veríme, že sa rozpočet otvorí, povedala.

Odbory vyhlásili štrajkovú pohotovosť v dopravnom podniku 11. marca. V máji dvakrát na niekoľko hodín ostrým štrajkom ochromili košickú mestskú hromadnú dopravu s cieľom zvýšiť príspevok pre DPMK a zvýšiť platy o desať percent. Primátor Jaroslav Polaček deklaroval, že 1. júla ponúkne riešenie situácie a predstaví systémové opatrenia na ozdravenie dopravného podniku, vrátane postupného zvyšovania platov. Mesto Košice ako 100-percentný akcionár DPMK tvrdilo, že štrajky boli nezákonné, keďže o nich zamestnávateľ nebol informovaný minimálne tri pracovné dni vopred. Odborári argumentovali, že štrajkujú v zmysle ústavy, a nie v zmysle kolektívneho vyjednávania, a preto túto povinnosť nemajú.