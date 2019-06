Vražda 16-ročného Tomáša zo Žiliny: podozrivá zostáva vo väzbe

VIDEO: Vyšetrovanie vraždy 16-ročného Tomáša zo Žiliny, ktorú mala spáchať jeho spolužiačka Judita, prinieslo niekoľko zvratov. Gymnazistka zostáva vo väzbe, polícia vyhlásila, že už nič nepovie a advokátovi zatvorili ústa rodičia. Ako sa prípad vyvíjal?

„Žiadosť obvinenej o nahradenie väzby písomným sľubom, peňažnou zárukou vo výške 30-tisíc eur či dohľadom probačného a mediačného úradníka bola zamietnutá,“ dodala Belavá.

Juditin advokát Rastislav Otruba nechcel na situáciu reagovať. „Od jej rodičov mám prísny pokyn neposkytovať žiadne ďalšie informácie v tejto veci. Ide o dosť závažný skutok. Chceme mať pokoj na to, aby sme mohli riešiť situáciu a využívať právne prostriedky na to, aby sme Judite pomohli,“ povedal Otruba.

V polovici mája prišiel o život v bytovke na žilinskom sídlisku Vlčince gymnazista Tomáš. Bol na návšteve u spolužiačky Judity. Chlapec zomrel na následky 21 bodných rán nožom. Najskôr sa hovorilo, že vrahom je falošný odpočtár elektriny, pričom mladík chcel svoju kamarátku pred ním chrániť. Tínedžerka skončila s dorezanými rukami v nemocnici, kde ju policajti nespustili z očí. Figurovala totiž ako dôležitý svedok. O pár dní však v prípade nastal zvrat. Polícia obvinila z vraždy práve Juditu.

Susedia i kamaráti ju pritom považovali za slušné dievča. Muži zákona o jej motíve a ďalších podrobnostiach mlčia „Na prípade naďalej intenzívne pracujeme a vykonávame všetky potrebné úkony a opatrenia v zmysle trestného poriadku. Vzhľadom na možnosť marenia alebo sťaženia vyšetrovania nebudeme k prípadu poskytovať do jeho skončenia už žiadne informácie,“ uviedol žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

Boli tínedžeri pod vplyvom drog?

Krátko po vražde sa povrávalo, že mladí ľudia boli v čase krvavého besnenia pod vplyvom drog. Nedávno z prostredia vyšetrovania unikli detaily o stopách, ktoré zaistila polícia pri obhliadke miesta činu. V Juditinej izbe mali podľa portálu nastope.sk nájsť zakrvavený kuchynský nôž s čepeľou 18,5 centimetra. Našli ho v komode pod šálom a tenisovou raketou. V krvi na podlahe bytu našli tiež stopy bosých nôh, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou patrili Judite.

Až šesť dní po vražde vraj našiel otec obvinenej tínedžerky pri upratovaní jej komody ďalší nôž, ktorý nebol pri prvotnej obhliadke zabezpečený ako dôkaz. Juditin advokát to považoval za zásadný zvrat, ktorý môže zmeniť smerovanie vyšetrovania. Stále vraj nie je podľa neho vylúčená ani prítomnosť muža, ktorý mal podľa prvotných Juditiných hlásení útočiť na mieste činu. Nevylúčil, že s nožom mohla manipulovať tretia osoba s použitím ochranných pomôcok. Podľa našich informácií dievča svoju vinu stále popiera a doteraz sa nepriznalo. Nad smrťou kamaráta vraj prejavila ľútosť s tým, že nevie, čo sa stalo. V čase tragédie u seba vylúčila prítomnosť drog či alkoholu.

Zábery z kamier mali v osudný deň zachytiť Tomáša a Juditu na autobusovej zastávke. V družnej debate nič nenasvedčovalo, že by mali medzi sebou nejaký problém. Päť minút po druhej hodine poobede ich zachytila ďalšia kamera, keď spolu vchádzali do vchodu bytovky, v ktorej dievča žije. Asi o pol hodiny nato volala Judita svojej mame a tešila sa z plánovaného výletu do Anglicka, na ktorý mal ísť s jej rodinou aj Tomáš. Ďalší hovor z jej mobilu pár minút pred šestnástou mal už smerovať na tiesňovú linku. Stredoškoláčka vraj záchranárov prosila o pomoc s tým, že ich v byte napadol neznámy muž. To isté zopakovala aj záchranárom a policajtom, ktorí na miesto prišli.

Mnoho otázok

Či naozaj vraždila tínedžerka, či bola nadrogovaná, opitá, alebo konala v nepríčetnosti či pod vplyvom zatiaľ neznámej duševnej choroby, zostáva otázne. Bývalý kriminalista Matej Snopko však chápe, že polícia, Juditin advokát, matka a tiež otec o celej veci nechcú hovoriť. „Je úplne prirodzené, že rodič svoje dieťa chráni, nech by urobilo čokoľvek. Videl som to v mnohých prípadoch a ja ich za to ani neodsudzujem,“ hovorí Snopko. „Druhá kategória je, že rodičia povedia: Keď už si to urobil, nebudeme to zatĺkať. To je však vzácnejší prípad,“ podotkol.

Polícia má podľa Snopka poskytovať informácie médiám len vtedy, keď má relatívne jasné fakty, lebo po zverejnení ich môže páchateľ použiť na súdnom procese. „Išlo by o marenie vyšetrovania a objasňovania prípadu,“ pripomenul. Páchatelia podľa neho motív často taja z dôvodu ochrany plánovanej s advokátom. „Niekedy aj preto, že v čase činu boli veľmi opití alebo nadrogovaní, takže si to vlastne nepamätajú. Niektorí sa zase hanbia. To je jav u sexuálnych deliktov aj mladistvých,“ uzavrel Snopko.

Krajský súd v Žiline rozhodol, že Judita zostane vo väzbe aj naďalej.