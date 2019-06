Kotlebovec pálil vlajku únie, aj tak chce byť policajtom

Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová tvrdí, že ak nakoniec konkurz vyhrá, mesto ho nemôže diskriminovať. Aktivista Peter Weisenbacher má však iný názor. Podľa neho policajt musí spĺňať určité charakterové vlastnosti a Mišún už ukázal, že ich nemá.

Prvá časť výberového konania prebehla v týchto dňoch, z dvoch uchádzačov bol úspešnejší Mišún, ktorý je dnes asistentom poslanca za extrémistickú ĽS NS Martina Beluského. Reklamou na túto stranu a jeho predsedu je oblepené auto, na ktorom sa vozí po Púchove. Mišún vraví, že komisia, ktorá vyberá z dvojice uchádzačov, by nemala prihliadať na jeho minulosť, ale na to, ako dopadli testy. Obhajuje sa tým, že trestný register má čistý. „Či by som ešte pálil vlajku? Vždy je dôležité zohľadniť nejaké okolnosti, možno nie, neviem, nejdem sa vyjadrovať,“ nevedel jednoznačne odpovedať.

Z trnavskej mestskej polície Mišúna vyhodili po škandále s pálením zástavy. Okresný súd v Bratislave I ho aj odsúdil za prečin výtržníctva. Prípad sa dostal na Najvyšší súd, ktorý tento rozsudok v roku 2016 zrušil a nariadil opätovné pojednávanie. Vo februári o rok nato sudca bratislavského okresného súdu Mišúna spod žaloby oslobodil. Výtržníctvo sa tak neodrazilo v Mišúnovom trestnom registri. Vec nebolo možné riešiť ako priestupok, keďže už uplynula premlčacia lehota.

Výberové konanie ešte nie je ukončené

Prednostka mestského úradu Iveta Brindzová informovala, že výberové konanie ešte nie je na konci a kto obsadí jedno voľné miesto, bude jasné na budúci týždeň. Uchádzačov hodnotí komisia v rámci ústneho pohovoru, súčasťou je test zo slovenského jazyka a fyzický test. „Ide o jedno pracovné miesto bežného mestského policajta. Máme dlhodobý problém s obsadením všetkých miest v mestskej polícii a z toho dôvodu bolo vyhlásené výberové konanie,“ uviedla prednostka.

Podľa Brindzovej hodnotenie politickej príslušnosti, ako aj príslušnosti k nejakému vierovyznaniu nie je v náplni výberovej komisie. „Nemáme to ani v podmienkach a považujem za diskriminačné, aby sme akéhokoľvek uchádzača mali posudzovať s prihliadnutím na tieto okolnosti, ktoré, áno, sú nám verejne známe,“ konštatovala. Brindzová zdôraznila, že uchádzači museli ako súčasť svojej žiadosti doložiť aj doklad o bezúhonnosti, teda výpis z registra trestov. „Na tohto uchádzača sme hľadeli ako na bezúhonného,“ pripomenula prednostka.

Patrí extrémista do radov polície?

Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv tvrdí, že extrémista do radov mestskej polície nepatrí. Vo výberových kritériách by podľa neho mali byť aj požiadavky na charakter záujemcu. Nie je to nič nové, podobné interné predpisy majú podľa neho verejné inštitúcie aj súkromné firmy.

„Čo sa týka pána Mišúna, tak neviem, či Mestská polícia v Púchove má nejaké interné nariadenia, a ak ich nemá, myslím si, že by ich mala mať. Ľudia, ktorí vykonávajú verejné pozície, ako je aj policajt, by mali mať určité charakterové vlastnosti a mali by byť aj vnímaní ako bezúhonní, nielen formálne spĺňať to, že neboli odsúdení. To, že niekto nie je za niečo odsúdený, je trošku nízke kritérium na to, aby sa mohol stať policajtom,“ zdôraznil Weisenbacher. Dodal, že on sám si nevie predstaviť, ako Mišún, o ktorom je verejne známe, že pálil vlajku únie, udržiava poriadok.

„Je to výtržnosť na verejnom priestranstve, ktorá má v sebe aj nejaký potenciál nebezpečenstva. Takže aký príklad asi budú mať bežní ľudia, prípadne mladí ľudia z toho, že takýto človek by mohol byť potenciálne príslušníkom polície?“ pýta sa aktivista.