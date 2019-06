Zničia ľudia vzácnu národnú kultúrnu pamiatku?

VIDEO: Pozrite sa, ako si robia ľudia otvory do mestských múrov v Bojniciach.

Beniač, ktorý na problém s chátrajúcim mestským opevnením upozorňuje už niekoľko rokov, je presvedčený, že ak súd bude s rozparcelovaním súhlasiť, nastane precedens a na súd sa potom obrátia aj ďalší vlastníci. Odtiaľ je podľa neho už len krôčik k tomu, aby vlastníci opevnenie postupne zbúrali. Už teraz si doň porobili nelegálne otvory a bráničky.

Najprv bráničky, teraz návrh na rozparcelovanie

Opevnenie prechádza poza pozemok Beniača. „Momentálne je jedným celkom, jednou stavbou na jednej parcele. Je to štátny majetok. Na základe jednej vlastníčky jedného pozemku, cez ktorý prechádza opevnenie, sa súd v Prievidzi zaoberá návrhom na rozdelenie tejto jednej veľkej parcely na niekoľko ďalších malých, čím by postupne došlo k rozparcelovaniu celého mestského opevnenia, čo bude podľa mňa unikát na celom svete,“ vysvetľuje Beniač, ktorý s takýmto návrhom rozhodne nesúhlasí.

Je presvedčený, že ak skutočne dôjde k rozparcelovaniu, bude to znamenať precedens pre ďalších vlastníkov, ktorí budú môcť tiež požiadať o rozdelenie. „Tým pádom dôjde k postupnému rozdeleniu a štát bude mať veľký problém hradby prípadne opraviť. Tí ľudia opevnenie búrajú už teraz, aj keď je to národná kultúrna pamiatka a takto sa zlegalizuje to, čo už je,“ upozorňuje Beniač. Dodáva, že ľudia si začali do opevnenia robiť diery ešte v minulých storočiach, aby ním mohli prechádzať a osádzať tu bráničky, terajší vlastníci v tom navyše pokračujú. Tieto zásahy im nikto nepovolil a práve vďaka nim opevnenie podľa Beniača sotva drží pohromade a vypadávajú z neho kusy kameňov.

Súd o návrhu na rozparcelovanie zatiaľ nerozhodol a prípad je tak otvorený.

Mesto na odkúpenie hradieb nemá peniaze

Správcom národnej kultúrnej pamiatky je Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice. Jeho vedenie vrazilo už do rúcajúcich sa mestských hradieb, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, množstvo peňazí, opevnenie je však aj tak v žalostnom stave. Turisti sa z neho navyše tešiť nemôžu. Prechádza cez súkromné záhrady a pozemky, kam nikto nevidí, čo zas využili ľudia a pristavili si k nemu prístavby či porobili doň spomínané otvory.

Mestu bolo opevnenie viackrát ponúknuté na odkúpenie. „Väčšinu opevnenia vlastní štát, my máme len malú časť. Zatiaľ nemáme vedomosť o tom, že by sa mali rozparcelovať hradby. Takéto rozparcelovanie by mohlo spôsobiť, že by súkromní vlastníci hradby zbúrali,“ myslí si primátor František Tám, ale dodáva, že turisti sa k hradbám tak či tak nedostanú. „K našim sa dostanú, tie sú pod zámkom, ale väčšinou sú to súkromné pozemky, na ktorých hradby ležia a tam sa nedostanú. Keby malo mesto financie, určite by ich od štátu odkúpilo, ale nemáme na to. Veď len múry, ktoré nám patria, potrebujeme každú chvíľu opravovať,“ skonštatoval Tám.

Jediné hradby široko-ďaleko

Mestské opevnenie sa dostalo pod správu Slovenského národného múzea koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia po digitalizácii katastra. Časť opevnenia vtedy pripadla do vlastníctva mesta Bojnice a časť do vlastníctva štátu, pričom zámok Bojnice ho spravuje ako delegovaný správca Slovenského národného múzea. „Pavol Pálffy vydobyl u cisára nové mestské výsady pre Bojnice a ich súčasťou bola aj povinnosť Bojničanov postaviť tieto múry, pretože dovtedy tam boli len drevené koly,“ povedal riaditeľ bojnického zámku Ján Papco. Podľa neho múry vznikli v sedemnástom storočí.

Neskôr po poslednom povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom stratili svoju funkciu a odvtedy tvoria mestské opevnenie. Ľudia si do hradieb začali budovať otvory už od osemnásteho storočia a dnes sú v žalostnom stave, a to aj napriek tomu, že sú národnou kultúrnou pamiatkou s veľkým historickým významom. „Žiaľbohu, v Bojniciach je to tak, že už na začiatku dvadsiateho storočia, teda okolo roku 1920, boli súdne spory, že tu nejaká pani dala vybúrať dieru do opevnenia a my v tom úspešne pokračujeme. Je smutné, že pamiatky na Slovensku končia takto,“ povedal známy slovenský historik Jozef Lenhart a dodáva, že Bojnice sú jediným opevneným mestečkom v okolí.

V Topoľčanoch tiež mali hradby, ale tie zbúrali, takže od Topoľčian hore až po Žilinu nemá Slovensko žiadne iné opevnenie. „Aj keď bojnické opevnenie je historicky mladé, pretože vzniklo v polovici 17. storočia, nie je to dôvod na to, aby sa nezachovalo,“ upozorňuje historik na smutnú slovenskú realitu a dodáva, že kým v zahraničí by z takejto pamiatky spravili turisticky významnú destináciu, na Slovensku sa do rekonštrukcie nikto nehrnie.

Na to isté upozorňuje aj Peter Beniač, ktorý tvrdí, že ak by takéto opevnenie bolo hocikde inde na svete, už by sa stalo vyhľadávanou turistickou atrakciou. Takto mu hrozí, že vďaka bráničkám a navrhovanému rozparcelovaniu skončí rozobraté a zbúrané. „Je taký problém vo verejnom záujme pozemky pri opevnení vykúpiť a spraviť tu znova cestu, ktorá tu v minulosti bývala, aby sa k nemu dostali aj turisti? Podľa mňa nie je. Keby toto mali v Amerike, tak na tom krásne ryžujú, tak neviem, prečo tu nie,“ uzavrel Beniač.