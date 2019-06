Pokračovanie kauzy barana, ktorý zaútočnil v Dubnici. Úrady sú krátke

VIDEO: Pozrite si útok barana na človeka v autentickom vi­deu.

Problém blízkej farmy sa ťahá už 12 rokov. Tú zriadil Jaroslav Slávik, ale nevlastní ani centimeter pozemku pod farmou. „Za tú dobu zdevastoval plochu v okolí a vytvoril smetisko,“ povedal Vršanský a pýta sa, či to nikomu neprekáža. „Môj dom je nepredajný“ smutne vraví Vršanský a vyhlasuje, že musí ďalej bojovať. Slávik pre neho nie je partnerom tak ako ani mesto „Slávik je bezdomovec a nevlastní nič. Všetku zodpovednosť prenesiem na majiteľov pozemkov, keďže sa na nich nachádzajú tieto zvieratá.“

Útok nahlásil na políciu, pred ktorou Jaroslav Slávik vyhlásil, že zviera nie je jeho a niekto mu ho prehodil cez plot. „Ľudia mi tu prehadzujú zvieratá, už vyše 15 psov a mačky už ani nerátam“ povedal Slávik pre Pravdu.

Podľa neho celá kauza je o tom, že ho chcú odtiaľto dostať, ale, ako sám priznáva, chce odtiaľto odísť sám a už hľadá vhodný pozemok. Podľa neho niekto zámerne púšťa zvieratá, a nemyslí si, že by baran len tak zaútočil. „Je to taký malý baranček, má 10 – 15 kíl a už som ho uviazal, aby sa to nezopakovalo,“ dodal na záver Slávik

Mesto Dubnica nad Váhom uviedlo, že v prípade koná, ale jednotlivé zákonné postupy a lehoty však mestu v mnohých prípadoch zväzujú ruky a predlžujú samotný proces riešenia. „V skratke ide o to, že farma stojí na súkromných pozemkoch viacerých vlastníkov, nie na mestských, takže kompetencie a zákonné možnosti mesta sú v tejto veci obmedzené,“ uviedla Veronika Rezáková, odborná referentka pre komunikáciu mesta Dubnica nad Váhom.

Mesto však všetky svoje zákonné možnosti vraj využilo, vraky, ktoré sa nachádzali na jeho pozemkoch, odtiahlo, rovnako svoje plochy deratizovalo. Na súkromný majetok však siahnuť nesmie. „Prioritou je dostať z farmy zvieratá, aby sa mohlo pristúpiť k úpravám samotných pozemkov, no túto kompetenciu má, ako píšeme v stanovisku, len Slovenská veterinárna a potravinová správa,“ dodala Rezáková.

Vedenie mesta plánuje stretnutie s občanmi sídliska Za traťou v súvislosti s problematickou farmou.