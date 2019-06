V košických oceliarňach sa končí štrajková pohotovosť

Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice s jednotlivými základným organizáciami v piatok na mimoriadnej konferencii ukončia štrajkovú pohotovosť, ktorú vyhlásili 8. apríla. S vedením oceliarní podpíšu v pondelok dodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2019. Zamestnancom podniku sa s účinnosťou od 1. mája zvýši mzda o 40 eur.

Pri dohode pomáhala aj sprostredkovateľka, ktorú určilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Kompromisné riešenie prijali aj vzhľadom na aktuálnu krízu v hutníckom priemysle.

„Súhlasili sme so zvýšením mzdy o 40 eur každému zamestnancovi s účinnosťou od 1. mája. Dohodli sme sa aj na tom, že namiesto navýšenia variabilnej mesačnej platby z deviatich na desať percent pri dosiahnutí určitých hospodárskych výsledkov v decembri dostanú zamestnanci jednorazový bonus 100 eur. Samozrejme, v dodatku sú spomenuté aj ďalšie benefity pre zamestnancov. Návrh schválili všetky základné organizácie OZ KOVO, ktoré pôsobia v U.S. Steele,“ uviedol Juraj Varga, predseda Rady odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice.

Odborári začali s vedením firmy rokovať 16. januára. Vedenie oceliarní zo začiatku ponúkalo zvýšenie o 20 eur, prvý návrh odborárov bol vo výške 70 eur. Po viacerých neúspešných kolách odborári vyhlásili 8. apríla štrajkovú pohotovosť.

Vtedy bolo kolektívne rokovanie vyhlásené za sporné a ministerstvo práce určilo sprostredkovateľku, ktorá sa s oboma stranami viackrát stretla.

Najprv ponúkla kompromisnú dohodu vo výške 35 eur od 1. apríla, napokon sa dohodli na zvýšení o 5 eur k 1. máju. Aktuálne dohodnutá suma 40 eur je rovnaká ako vlani.