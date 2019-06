V Košiciach otvorili špičkové medicínske centrum

„Súčasťou novej budovy je špeciálna hybridná operačná sála, CT pracovisko, biochémia a hematológia s prístrojovou technikou či II. kardiologická klinika,“ informoval František Sabol, generálny riaditeľ VÚSCH. V Košiciach po otvorení vzniklo aj centrum pre mozgové a cievne príhody.

Generálneho riaditeľa ako kardiochirurga teší najmä hybridná sála, ktorá nemá na Slovensku obdobu.

„So svojím tímom tam budeme môcť robiť ťažké a komplikované úkony na jednom mieste. Je to najväčšia kvalita, aká tu v súčasnosti existuje. Predtým sme tieto úkony museli robiť osobitne v operačnej a intervenčnej sále,“ uviedol Sabol. Otvorením novej budovy vzniklo aj 127 nových pracovných miest.

V súčasnosti ročne v ústave vyšetria približne 85-tisíc pacientov, pričom očakávajú, že ich pribudne. K dvom budovám by mala pribudnúť aj ďalšia, náklady na jej výstavbu by mali predstavovať 10,6 milióna eur. Ústav by potreboval aj magnetickú rezonanciu a zamerať sa chce aj na vybudovanie práčovne, kuchyne či administratívnych priestorov. Sabol by bol rád, ak by sa do budúcnosti riešilo aj ubytovanie personálu.

Pri otvorení diagnostického, preventívneho a výskumného centra boli aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

„Ide aj o významný projekt z hľadiska informatizácie celého zdravotníctva. Sú tu plne digitalizované pracoviská, ktoré sú napojené na informačný systém,“ uviedol Raši. Podľa Kalavskej je prístrojová technika špičková a má európsku kvalitu.

Pri otvorení bol aj exprezident Rudolf Schuster, ktorý sa v polovici februára v tomto ústave podrobil vážnej operácií srdca. Operačný tím chirurgov z Kliniky srdcovej chirurgie pod vedením prednostu kliniky Františka Sabola mu vtedy vykonal aortokoronárne bajpasy v mimotelovom obehu. V súčasnosti je už jeho stav dobrý, za čo vďačí personálu nemocnice. „Ja som reklama nemocnice,“ zažartoval Schuster.