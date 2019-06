Premávka v Bratislave a na príjazdoch je spomalená

V Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy predstavuje zdržanie 20 minút. S desaťminútovým zdržaním je potrebné rátať na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, na Račianskej v smere do mesta, z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy, rovnako aj za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy.

V Bratislave na Hradskej v smere od Vrakune do centra je potrebné rátať so zdržaním 15 minút. Rovnaké zdržanie je v Moste pri Bratislave v smere do hlavného mesta, v Ivanke pri Dunaji a v smere od Bernolákova do Bratislavy.