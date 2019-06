Farár nechcel zvoniť za nebohého, lebo príbuzní odmietli prispieť do zvončeka

Farár v Sklených Tepliciach je presvedčený, že každý veriaci v obci by mal prispievať na kostol. Náklady spojené s ním vraj sám neutiahne. Ľudia by podľa neho mali za každú nedeľu zaplatiť do zvončeka minimálne jedno euro. S niečím podobným vyrukoval aj na mladú ženu, ktorej zomrel príbuzný a prišla sa s ním vyrovnať za zvonenie.

Sklenotepličanka zažíva v ostatnom období smutné chvíle, o to viac ju podráždila príhoda s miestnym farárom. „Pýtal od nás peniaze za zosnulého a jeho manželku za to, že nechodievali do kostola. Tvrdí, že za každú nedeľnú omšu sa má do zvončeka platiť jedno euro. Za rok mi vyrátal 104 eur na dve osoby, čiže 52 nedieľ na jedného,“ hovorí mladá žena. Ona však pôvodne za farárom prišla s tým, že mu dá päť eur, čo bol, podľa jej informácií, za takúto službu, teda umieráčik, bežný poplatok.

Farár však chcel doplatiť za celý rok, inak bude umieráčik ticho. Žena preto kontaktovala dekana v neďalekej Žarnovici, ktorý sa za ňu prihovoril. „Blízky nám umrel v nedeľu ráno, pričom náš farár za neho zvonil až v stredu o desiatej,“ objasnila žena.

Pre Pravdu ďalej žena vysvetlila, že nebohý bol na invalidnom dôchodku, musel zabezpečiť svoju rodinu a najmä dve maloleté deti. Zvyšné peniaze mu ledva pokryli doplatky za lieky a cestu do banskobystrickej nemocnice, kde sa liečil osem mesiacov. Farár jej mal s úsmevom povedať, že na kostol a elektrinu za zvonenie sa dá prispieť aj z invalidného dôchodku. Nebohý si podľa neho mohol zriadiť trvalý príkaz na pravidelný mesačný príspevok vo výške štyroch eur. Zaujímalo ju teda, či veriaci musia stále do kostola nosiť peniaze. „A on, že z čoho by žil a platil účty, keby ľudia nezomierali. Ja na to, však vy máte svoj plat ako všetci ostatní, mne tiež popri materskej, ani iným, nikto ničím neprispieva. Farnosť má financie na odbíjanie zvonmi každú hodinu, 365 dní v roku, čo je tiež odber elektriny, a na posledné zvonenie zosnulému nie?“ pýta sa nahnevane.

Toto však nie je jej prvá podobná skúsenosť. „Minulý rok nám krstil syna a mal veľký problém s krstnými rodičmi. Nechcel nám ich zapísať z dôvodu, že nechodia do kostola. Keď sa môj otec išiel opýtať na faru, či by sa s tým ešte dalo niečo spraviť, povedal, že máme vložiť na účet tridsať eur ako príspevok na kostol. Aj tak bolo, potom to už išlo,“ dodala.

Išli sme aj za farárom, ktorý na to všetko argumentoval tým, že sú malá farnosť a príjem okrem toho, čo kto venuje, nemajú žiadny. Upozornil, že ich nedotuje štát ani biskupský úrad a len záujemcovia o kostol si ho majú udržať. „Keď som sa dotyčnej pani opýtal, ako by réžiu kostola zaplatila ona, odvetila, že nevie,“ hovorí kňaz s tým, že on ako štatutár farnosti to vedieť a zariadiť musí. „Farnosť je právnická osoba s vlastným IČO a majitelia kostola sú farníci, ktorí patria do cirkvi. Ostatnú nedeľu tu bolo na omši tridsaťjeden ľudí, z toho aj nemajetné deti. Z ich príspevkov nie je možné hradiť réžiu kostola,“ podotkol.

Vzápätí uviedol, čo všetko musí farnosť zvládať platiť. „Napríklad nové zvony stáli 4-tisíc eur, náter vežovej krytiny 1 600. Opravili sme fasádu kostola, organ, platíme elektrinu, chceme zaviesť plynové kúrenie za 12-tisíc eur,“ vymenoval niektoré výdavky.

Pripomenul, že to nemôžu zaplatiť farníci v počte 31 ľudí, ktorí prispejú v nedeľu do zvončeka jedným eurom. Mnohí však podľa neho nedajú ani toľko. „Preto musím vhodným spôsobom osloviť všetkých, ktorým kostol patrí, aby sa malými peňažnými čiastkami podieľali na financovaní spoločného diela. Navrhujem euro týždenne na jednu osobu. To nevymáham exekutívne, ale poukazujem na to, že nepodieľať sa nijakým spôsobom na réžii kostola sa nepatrí,“ myslí si farár. Kto by vraj nechcel mať s kostolom nič spoločné, nebude ho obťažovať, no pri najbližšej príležitosti, keď takýto človek požiada o akúkoľvek službu, pripomenie mu, že farnosť, ktorej je členom, je povinná kostol stavebne a prevádzkovo udržať. „A vyzvem ho, aby sa podľa svojich finančných možností zapojil,“ povedal farár. Zaujímalo nás, čo sa udeje, keď ľudia napriek tomu neprispejú. Odmietne im službu? „V Sklených Tepliciach som farárom päť rokov a doteraz som nikdy nikomu žiadnu službu neodmietol. Keby ale nedali svoj podiel do chodu farnosti, znovu budem rozmýšľať, ako im mám povedať, že sa to patrí,“ uzavrel svojrázny farár. Či je jeho postup s finančnými príspevkami štandardný, sme sa pýtali aj Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Do našej uzávierky sme však nedostali žiadnu odpoveď.